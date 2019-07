ARGENTINA – ČILE 2:1 Messi pocrvenio, Argentinci treći nakon 30 godina

Advertisements

Bio je to vreli južnoamerički klasik u Sao Paulu, gdje su pala tri gola, dva crvena i sedam žutih kartona, uz niz oštrih startova i konstantnih protesta prema paragvajskom sucu Mariju Diazu, koji je uklopio u ludilo u pojedinim trenucima na travnjaku, piše Index.

Nakon velike borbe u najbizarnijoj utakmici prvenstva Argentina je osvojila broncu prvi put nakon 30 godina.

Prvo je Leo Messi u 12. minuti dobio prekršaj iako je Erick Pulgar najprije startao na loptu, a potom ga srušio. Diaz je dosudio prekršaj na sredini, a kapetan Argentine iskoristio proteste protivnika i gužvu te lukavo na brzinu lansirao Sergija Aguera u zicer, a on obišao golmana Gabriela Ariasa i zabio za vodstvo.

Nova nevolja za Čileance stigla je pet minuta kasnije kad je igru zbog ozljede napustio skupocjeni napadač Manchester Uniteda Alexis Sanchez.

Deset minuta kasnije od prvog gola – 2:0. Giovani Lo Celso je proigrao Paula Dybalu, a on u primanju sjajno pobjegao uspavanoj čileanskoj obrani i prebacio istrčalog golmana za najavu pobjedu i mini osvetu za dva prethodno izgubljena finala.

S obzirom na to kako su se igrači obje momčadi ponašali bilo je pitanje minute kad će se dogoditi isključenje, a u 36. minuti dogodila su se dva i to direktna. Lionel Messi i Gary Medel su isključeni nakon sukoba pokraj gol-aut linije. Prvo je Medel zagradio loptu od Messija, koji ga je udario ili gurnuo s leđa. Nakon toga se Čileanac zaletio i glavom pokušavao udariti i gurati kapetana Argentine, koji nije pokazivao otpor. Nakon cijelog cirkusa obojica su završila u svlačionici.

Zanimljivo, Messiju je to bio tek drugi žuti karton u reprezentaciji. Prvi je dobio na svom debiju 17. kolovoza 2005. protiv Mađarske, dok u Barceloni nikad u karijeri nije bio isključen.

Drugu prinudnu izmjenu Čile je morao izvršiti jer se na ozljedu požalio i branič Gonzalo Jara u 47. minuti, a Argentina za tri minute u igri deset na devet propustila zabiti za 3:1 zahvaljujući sjajnim obranama golmana Ariasa.

S druge strane, Čile se neočekivano vratio u utakmicu u 58. minuti kada je Arturo Vidal smanjio iz penala, koji je sudac Maria Diaz dosudio s nekoliko minuta zakašnjenja nakon konzultiranja VAR-a. German Pezzella je srušio Charlesa Aranguiza na rubu šesnaesterca, a kontakt je bio praktički na samoj liniji, što je Paragvajac i vidio na usporenoj snimci.

Do kraja se Čile otvorio, pokušao stići do izjednačenje, a sve što je mogao jeste primiti poneki gol ali nije zahvaljujući Agueru, koji nije uspio realizirati dva zicer i dotući rivala. Bilo kako bilo, Gaučosi su bez Messija stigli do trećeg mjesta, na koje su čekali od 1989. godine.

Finale Copa Amerike u nedjelju od 22 sata igraju Brazil i Peru.

Advertisements

loading...

Facebook komentari