Slavila je i Gaza: Španija osvojila srca palestinskih navijača…

Ulice Gaze ispunile su se slavljem nakon što je reprezentacija Španije osvojila naslov prvaka svijeta, a mnogi Palestinci pobjedu “Crvene furije” doživjeli su kao nešto više od sportskog uspjeha.

Na kafićima i improviziranim mjestima za gledanje utakmica okupili su se navijači koji su, uprkos strahu od izraelskih napada, pratili finale i navijali za ekipu koju su prihvatili kao svoju.

Mnogi su nosili španske zastave i posebno isticali tinejdžersku zvijezdu Laminea Yamala, koji je ranije ove godine na proslavi Barceloninog osvajanja titule prvaka Španije podigao palestinsku zastavu.

From Gaza 🇵🇸

In support of Spain 🇪🇸 ✌️⚽️ pic.twitter.com/719Ft8MaZ8 — Muhammad Nawaz Khan (@MuhammaddNawaz) July 19, 2026

“Ko god podigne palestinsku zastavu, zaslužuje podići i trofej Svjetskog prvenstva”, poručili su iz palestinske amputantske nogometne ekipe Gaza al-Irada u video poruci podrške španskoj reprezentaciji uoči finala.

Saadi al-Masri (40), kapiten amputantske ekipe iz Gaze, utakmicu je gledao s prijateljima u jednom kafiću.

“Podržavam Španiju jer je vidimo kao zemlju koja stoji uz palestinski narod i podržava palestinska prava”, rekao je.

Španija je posljednjih godina među najglasnijim evropskim kritičarima izraelskog rata u Gazi i nasilja nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali. Madrid se zalaže za snažniji odgovor Evropske unije zbog kršenja ljudskih prava, uključujući i mogućnost obustave širokog trgovinskog sporazuma.

Kada je izraelski ministar odbrane kritikovao Yamala zbog podizanja palestinske zastave i optužio ga za “podsticanje mržnje”, španski premijer Pedro Sánchez brzo je stao u odbranu mladog fudbalera.

“Lamine je samo izrazio solidarnost s Palestinom koju osjeća i milioni nas u Španiji. To je još jedan razlog da budemo ponosni na njega”, napisao je Sánchez na društvenim mrežama.

S druge strane, izraelsku podršku Argentini predvodio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je u dobrim odnosima s argentinskim predsjednikom Javierom Mileijem. Netanyahu je pred finale objavio poruku podrške argentinskoj reprezentaciji.

Palestinska delegacija pri Ujedinjenim narodima odgovorila je objavom fotografije španske reprezentacije uz poruku: “Svjetski prvaci.”

I veliki ljubitelji nogometa u Gazi teško su pratili utakmice tokom prvenstva. Većina od oko dva miliona Palestinaca u toj oblasti živi u šatorskim naseljima nakon što su izraelski napadi uništili njihove domove, a mnogi nemaju stabilan pristup struji i internetu.

Arkan al-Walaida (23) tokom turnira je odlazio u internet kafiće kako bi svako jutro gledao sažetke utakmica, tražeći kratke snimke na TikToku ili zvaničnim FIFA kanalima.

Kada je u ponedjeljak saznao da je Španija osvojila titulu, emocije su ga preplavile.

“Iskreno, osjećao sam kao da ću zaplakati od sreće. Njihovu podršku vidimo kao znak ljudskosti”, rekao je.

Al-Masri je finale gledao u kafiću punom navijača.

“Bili smo veoma sretni kada je posljednji zvižduk potvrdio pobjedu Španije”, kazao je, ali zbog straha od izraelskih zračnih napada nije bilo velikih kasnonoćnih proslava.

Početkom jula, u izraelskom zračnom napadu poginuo je Mohamed al-Wahidi, palestinski humanitarni radnik koji je organizovao javna gledanja utakmica Svjetskog prvenstva u Gazi.

Napad se dogodio neposredno prije utakmice Egipta i Argentine, a u njemu su poginula i dvojica dječaka, braća od osam i deset godina, kao i još jedna osoba. Izraelska vojska potvrdila je napad, ali je navela da al-Wahidi nije bio meta operacije, pišu Vijesti.

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