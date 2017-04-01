Amerikanci najavili duel s BiH: Upozorili na Džeku i mlade zvijezde

Bosna i Hercegovina će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Zmajevi su grupnu fazu završili sa četiri osvojena boda, uključujući pobjedu nad Katarom u Seattleu u posljednjem kolu Grupe A.

Američki FOX piše da je Bosna i Hercegovina kvalifikacije završila na drugom mjestu svoje grupe, iza Austrije. Ostvarila je učinak od pet pobjeda, dva remija i jednog poraza u grupi u kojoj su još igrali Rumunija, Kipar i San Marino.

Plasman na Svjetsko prvenstvo izborila je kroz baraž, nakon dvije pobjede poslije izvođenja penala. Prvo je u Cardiffu eliminisala Vels. Edin Džeko je u 86. minuti pogodio za 1:1, nakon čega je BiH slavila boljim izvođenjem penala rezultatom 4:2.

U finalu baraža Zmajevi su na domaćem terenu savladali Italiju. Italijani su poveli već u 15. minuti, ali je Alessandro Bastoni u 41. minuti dobio crveni karton. Haris Tabaković je u 79. minuti, nakon asistencije Džeke, izjednačio na 1:1, a Bosna i Hercegovina je potom slavila u penal-seriji rezultatom 4:1, nakon dva promašaja Italijana.

Na Svjetskom prvenstvu BiH je turnir otvorila remijem protiv Kanade (1:1), zatim je poražena od Švicarske (4:1), da bi pobjedom nad Katarom od 3:1 osigurala prolazak dalje sa četiri boda i gol-razlikom -1.

Fox navodi da je najpoznatije ime reprezentacije svakako Edin Džeko.

– Četrdesetogodišnji napadač rekorder je Bosne i Hercegovine sa 150 nastupa i 73 pogotka u dresu nacionalnog tima. Tokom bogate karijere nastupao je za Manchester City, Romu i Inter, a od dolaska u češki Teplice 2005. godine postigao je ukupno 443 gola. Iako više nije u najboljim igračkim godinama, Džeko i dalje predstavlja veliku prijetnju protivničkim odbranama, pišu i dodaju:

– Prvi pogodak protiv Katara postigao je 18-godišnji Kerim Alajbegović, koji će karijeru nastaviti u Bayer Leverkusenu. Među najvećim talentima nalazi se i krilni fudbaler Esmir Bajraktarević, koji je prošle sezone napravio iskorak u PSV Eindhovenu, za koji je upisao 36 nastupa. Bajraktarević je rođen u Appletonu u američkoj saveznoj državi Wisconsin, ali je odlučio nastupati za Bosnu i Hercegovinu, zemlju porijekla svojih roditelja.

Posebne pohvale dobio je i vezista Ivan Bašić.

“Bio je najbolji dodavač na ovoj utakmici”, napisao je novinar Brian Sciaretta nakon pobjede nad Katarom. “Sa samo 24 godine, Bašić nije važan samo za ovo Svjetsko prvenstvo, već će biti jedan od ključnih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine u godinama koje dolaze.”

Još jedan igrač koji je skrenuo pažnju bio je Ermin Mahmić, strijelac trećeg gola protiv Katara nakon ulaska s klupe u 63. minuti.

“Tu je i Ermin Mahmić, 21-godišnjak koji je trećim golom riješio pitanje pobjednika”, napisao je Sciaretta.

“Rođen je u Austriji od bosanskohercegovačkih roditelja i ranije je nastupao za omladinske selekcije Austrije. Tek prošlog mjeseca završio je promjenu sportskog državljanstva kako bi nastupao za Bosnu i Hercegovinu, a pogotkom protiv Katara odmah je pokazao da bi mogao biti jedan od važnih igrača reprezentacije u budućnosti.”

Utakmica je na rasporedu u noći s 1. na 2. juli u 2:00 sata po našem vremenu, pišu Vijesti.

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