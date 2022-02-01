Oglasio se Nogometni savez BiH i poslao važnu poruku uoči utakmice protiv Katara

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras, 24. juna, u 21 sat po našem vremenu igra odlučujuću, historijsku utakmicu na Mundijalu, protiv Katara, koja bi nas, ako pobijedimo, mogla odvesti dalje od grupne faze na Svjetskom prvenstvu.

Euforija je na svakom koraku, svakom ćošku, ekranu i zvučniku, od Sjedinjenih Američkih Država, do Balkana.

A, uoči meča, oglasio se i Nogometni savez naše zemlje, iz kojeg su poslali jaku, važnu poruku.

“Nema kalkulacija. Nema uzmicanja.

Pred Zmajevima je utakmica koja odlučuje putnika u eliminacionu fazu FIFA Svjetskog prvenstva. Vrijeme je da pokažemo karakter, zajedništvo i snagu koja nas je dovela do ovog momenta. Neka san i dalje traje! Sretno, Zmajevi!”

Facebook komentari