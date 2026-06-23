Najbolji igrač Belgije napustio kamp kako bi bio na rođenju sina

Ovaj 24-godišnji krilni fudbaler vratio se u bazu Belgije u Seattleu u utorak, nakon što je propustio remi svoje ekipe protiv Irana (0:0) kako bi bio prisutan na rođenju svog sina Praisea.

Kraljevski fudbalski savez Belgije saopštio je da je Doku otputovao u London uz odobrenje zvaničnika tima te da je bio u pratnji timskog ljekara, prije nego što se vratio pripremama za naredni meč Belgije u grupi G protiv Novog Zelanda.

Doku je igrao u uvodnom remiju Belgije protiv Egipta (1:1), ali je propustio kasniji remi bez golova protiv Irana.

Ova odluka privukla je kritike francuske televizijske voditeljice France Pierron, koja je dovela u pitanje važnost prisustva oca tokom porođaja. Njeni komentari izazvali su oštre reakcije, što je navelo francuski sportski medij “L’Equipe” da uputi izvinjenje i privremeno je ukloni s ekrana do kraja tekuće sezone.

Govoreći prije napuštanja kampa, Doku je rekao da nijedan roditelj ne bi želio propustiti rođenje svog prvog djeteta.

Udruženje profesionalnih fudbalera (PFA) također je stalo u odbranu Dokua, navodeći da igrače treba podržati u balansiranju njihovih karijera s važnim porodičnim događajima.

Iako propisi FIFA-e garantuju porodiljsko odsustvo za fudbalerke, trenutno ne postoji ekvivalentna odredba koja pokriva očinsko odsustvo u muškom fudbalu.

Doku se pridružio nizu profilisanih fudbalera koji su se privremeno udaljili od igre kako bi prisustvovali rođenju djeteta, uključujući Fabiana Delpha tokom Svjetskog prvenstva 2018. i Davida Silvu tokom njegovog boravka u Manchester Cityju.

Bivši menadžer Brentforda Thomas Frank izjavio je da porodica treba imati prednost u takvim okolnostima,pišu Vijesti

“Fudbal je najvažnija od nevažnih stvari”, rekao je Frank.

“Gledati svoju suprugu ili partnerku kako se porađa jedna je od najvećih stvari koje ćete doživjeti.”

Doku je ove sezone odigrao fenomenalno u Manchester Cityju za koji je postigao pet golova i upisao isto toliko asistencija.

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