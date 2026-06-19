Evo šta Bosni i Hercegovini treba za prolaz grupe

Nakon dvije odigrane utakmice BiH tako ima samo bod osvojen u prvom kolu protiv Kanade. Ako želi proći u nokaut-fazu, u zadnjem kolu mora pobijediti Katar. To je jedini scenarij u kojem ekipa Sergeja Barbareza može proći gruu, jer s dva boda, koliko bi imala u slučaju remija, gotovo sigurno neće moći dalje.

Kako stvari stoje, pobjeda protiv Katara u zadnjem kolu trebala bi biti dovoljna za prolazak BiH u nokaut-fazu, bilo to kao drugoplasirana ekipa grupe ili jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Facebook komentari