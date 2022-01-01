Irfan Peljto sudi Malta – Luksemburg

Objavljeno prije 59 minuta

Najbolji bh. sudac Irfan Peljto neće dijeliti pravdu na utakmicama baraža za Svjetsko prvenstvo, ali ga je UEFA delegirala na drugi zadatak.

On će suditi prvu utakmicu baraža Lige nacija između Malte i Luksemburga, koje će se boriti za Ligu nacija D.

Asistirat će mu Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo. Za semafor će biti zadužen Miloš Gigović. U VAR sobi će sjediti Matej Jug (Slovenija) i Mario Zebec (Hrvatska). Rad sudijske ekipe nadgledat će Jon Eilif Skjervold iz Norveške. Delegat će Nikoloz Jgarkava (Gruzija),piše Vijesti

Revanš meč na rasporedu je 31. marta, a uspješnija ekipa u narednoj sezoni Lige nacija igrat će u Ligi C. Poraženi ostaje u Ligi C.


