Poznato u kojem će šeširu biti Zmajevi ako se plasiraju na SP

Zanimljivo je da je FIFA potvrdila kako će pobjednici svih doigravanja biti smješteni u četvrtu jakosnu grupu, bez obzira na njihov koeficijent.

Nositelji će biti, uz domaćine Mundijala, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija i Njemačka.

Žrijeb će započeti raspoređivanjem ekipa iz prvog pota u grupe od A do L, nakon čega će se postupno dodavati ekipe iz potova 2, 3 i 4. Već je poznato da će domaćini zauzeti sljedeće pozicije: Meksiko A1, Kanada B1, a SAD D1.

Kako bi se osigurala ravnoteža turnira, utvrđena su dva odvojena puta do finala. FIFA je odlučila da četiri najbolje rangirane ekipe prema FIFA-inoj listi – Španija, Argentina, Francuska i Engleska – budu raspoređene na različite puteve, što znači da se, ukoliko Španija i Argentina završe prve u svojim grupama, neće moći sastati prije finala.

Jakosne grupe:

Šešir 1: Kanada, Meksiko, SAD, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka

Šešir 2: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija

Šešir 3: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika,pišu Vijesti

Šešir 4: Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, pobjednici evropskih doigravanja A, B, C i D, pobjednici Interkontinentalnih doigravanja 1 i 2

Podsjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će u baražu, zakazanom za mart naredne godine, igrati protiv Velsa u gostima. Ukoliko pobijedi, u borbi za plasman na Mundijal susrest će pobjednika duela Italija – Sjeverna Irska.

Dodajmo i to da je žrijeb zakazan je za 5. decembar u Washingtonu.

