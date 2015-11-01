Irfan Peljto sudi meč koji odlučuje o putniku na Svjetsko prvenstvo

U nedjelju će na Dragao stadionu u Portu suditi utakmicu između Portugala i Armenije, koja direktno odlučuje o plasmanu iz grupe F i putniku na Svjetsko prvenstvo.

Susret počinje u 15:00 sati, a Peljti će asistirati Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, dok je četvrti sudija Miloš Gigović,pišu Vijesti

Portugal trenutno predvodi grupu s 10 bodova, dok slijede Mađarska sa osam, Irska sa sedam i Armenija sa tri boda. Meč će biti dodatno izazovan za Portugalce jer će igrati bez Cristiana Ronalda, koji je u sinoćnjem susretu protiv Irske zaradio direktan crveni karton.

Ovaj susret predstavlja novu potvrdu Peljtinog ugleda u međunarodnim okvirima i nastavak njegove zapažene karijere, u kojoj već dugo sudjeluje na utakmicama visokog značaja za evropski i svjetski fudbal.

