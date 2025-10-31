Pogledajte kako izgleda luksuzna vila koju je Jamal kupio od Šakire i Pikea

Mlada zvijezda Barselone Lamin Jamal potvrdio je kupovinu luksuzne vile, jedne od najpoznatijih nekretnina u svijetu nogometa, koju su ranije koristili Šakira i Žerar Pike.

Jamal je već zaradio milione od nogometnog talenta i besprijekorne karijere, a sada je odlučio investirati približno 16 miliona eura u vilu u kojoj su nekada ranije zajedno živjeli Šakira i Pike.

Smještena u ekskluzivnom naselju Siutat Diagonal u Espluges de Ljobregat, luksuzna nekretnina poznata je po vrhunskoj privatnosti i sigurnosti, te blizini domova drugih Barćinih igrača, poput Alehandra Baldea i Ronalda Arauha.

Jamal za 14 miliona eura kupuje luksuznu vilu u kojoj su nekada živjeli Pike i Šakira.

Zapravo, radi se o dvije velike nekretnine na istom posjedu, jedna od 870 kvadratnih metara, a druga 371 kvadratni metar.

Kompleks uključuje tri velike vile, zatvoreni i otvoreni bazen, teretanu te niz drugih luksuznih sadržaja.

Plan je da se nekadašnji dom slavnog para preuredi u visokoperformansnu rezidenciju prilagođenu potrebama elitnog sportiste s privatnom teretanom, fizioterapeutom, fitness trenerom, prostorom za odmor i druženje te unaprijeđenim sigurnosnim sistemom.

Tu će Jamal, makar zasad, živjeti s prijateljima. I sam nogometaš je kupovinu vile potvrdio fotografijom na društvenim mrežama na kojima ponosno pozira ispred rezidencije.

Na društvenim mrežama i u španskim medijima pojavilo se nekoliko fotografija vile.

Inače, vilu je 2012. godine dizajnirala arhitektica Mireja Admetler kao porodično utočište za Šakiru, Pikea, njihovu djecu i roditelje. Nakon godina u vlasništvu poznatog para, luksuzni dom sada će pripasti jednom od najperspektivnijih mladih nogometaša svijeta.

