UEFA planira promjenu sistema kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo

Prema izvještaju, UEFA razmatra primjenu modela Lige prvaka: bez grupne faze, već s jednom ligaškom fazom prije nokaut faze.

U trenutnom modelu, dva najveća favorita obično pobjeđuju u grupnoj fazi. Novi format ima za cilj da takmičenje učini atraktivnijim za navijače i emitere.

Razmatraju se i druge ideje. Prijedloge reformi treba da pripremi nova radna grupa koju će osnovati 55 saveza članica. Sve reforme bi na kraju morao da odobri Izvršni odbor UEFA-e.

– Možda bi kvalifikacione utakmice mogle izgledati drugačije. Neće biti više utakmica, ali će biti zanimljivijeg formata. Trenutno razmišljamo o tome – citirao je Sport Bild riječi predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina na fudbalskom sajmu u Portugalu,pišu Vijesti

Evropsko prvenstvo, sa grupnim utakmicama prije nokaut faze i 24 učesnika, vjerovatno će ostati u svom trenutnom formatu.

– Ne mislim da će se samo Evropsko prvenstvo promijeniti – rekao je Čeferin.

