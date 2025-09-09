Kranjčar preuzeo nagradu za oca, Modrić proglašen najboljim u 21. stoljeću

Proslavljeni hrvatski reprezentativac Niko Kranjčar primio je nagradu za životno djelo u ime svog pokojnog oca Zlatka, legende Dinama i hrvatskog nogometa. Priznanje mu je uručeno na velikom regionalnom sportskom simpoziju u Sarajevu – Simposar, čiji je osnivač novinar Sabahudin Topalbećirević. Uz Niku, istu nagradu dobio je i dugogodišnji hrvatski nogometni dužnosnik Zorislav Srebrić.

Na istom događaju, Simposar je proglasio Luku Modrića najboljim nogometašem u regiji u 21. stoljeću. Najtrofejniji igrač u historiji Real Madrida obratio se učesnicima videoporukom iz Milana.

Priznanja su dodijeljena i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću, te bivšem direktoru Dinama i selekcija HNS-a Romeu Jozaku, koji već četiri godine radi kao dužnosnik u ministarstvu sporta Saudijske Arabije, zadužen za nogomet.

– Zadovoljstvo mi je što smo se okupili 14. put i što su prepoznati cilj i svrha ovog simpozija. Simposar je najbolja prilika za sportsku edukaciju. I ove godine doveli smo ekipu od koje se može mnogo saznati i naučiti. Simpozij svake godine postavlja veće ciljeve, širimo poznanstva, javljaju nam se sportisti iz cijelog svijeta – rekao je Topalbećirević.

Niko Kranjčar se obratio prisutnima emotivnim riječima: “Ako je neko volio život i ljude, onda je to bio moj tata. Zato mi je jako drago što nas je Baho ovdje okupio, čast mi je primiti ovu nagradu.” On je uputio i čestitku Zorislavu Srebriću, za kojeg je naglasio da je prvi prepoznao nogometni talenat njegovog oca i pratio ga kroz cijelu Cicinu karijeru.

Posebni gosti ovogodišnjeg Simposara bili su legende evropskog nogometa – Bugarin Hristo Stoičkov i Belgijanac Jean-Marie Pfaff, dok se videoporukom skupu obratio direktor Real Madrida Emilio Butrageno.

