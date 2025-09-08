Barbarez o mogućnosti igranja Alajbegovića, Bajraktarevića i Memića u startnoj postavi

Uoči utakmice danas je održana pres konferencija našeg nacionalnog tima na kojoj su se obratili selektor Sergej Barbarez te Amar Dedić.

Selektor Barbarez je komentarisao i mogućnost igranja Alajbegovića, Bjraktarevića i Memića u startnoj postavi.

– Krenuli smo protiv San Marina sa iskusnim Hajradinovićem, to nam je cilj bio, malo i iskustvo na početku i te neke osobine koje on posjeduje, posjed lopte i dobar pas. Naravno i da je cilj bio, ako nam je potrebno da tražimo brze igrače, dubinu sa njima koju smo konačno dobili. Cilj je i sutra da u tom pravcu radimo, jer će utakmica biti vrlo intezivna, vrlo zanimljiva, sigurno baš prava fajterska i vidit ćemo, još imamo par stvari koje ćemo riješiti, ali očekujte da ćemo imati igrače koji posjeduju dubinu, poručio je selektor Barbarez.Utakmica BiH – Austrija u Zenici počinje sutra od 20 sati i 45 minuta,pišu Vijesti

