Džek Griliš predstavljen u novom klubu, odabrao broj legendi Gaskojna i Runija

Najskuplji engleski nogometaš svih vremena, Džek Griliš (Jack Grealish), zvanično je napustio Mančester Siti i predstavljen je kao novi igrač Evertona, gdje će narednu sezonu provesti na posudbi.

Iako je pružao solidne nastupe za Siti, naročito u sezoni kada su osvojili titulu prvaka Evrope, Griliš se nije u potpunosti opravdao, posebno imajući u vidu visoku cijenu transfera iz Aston Vile, koja je iznosila oko 120 miliona eura.

Mančester Siti je sada odlučio poslati ga na posudbu u Everton, gdje bi trebalo da dobije mnogo više minuta na terenu, veću slobodu u igri i ulogu lidera, što bi mogla biti dobitna kombinacija za sve uključene strane.

Griliš je danas i zvanično predstavljen u Evertonu, a zanimljivo je da će nositi dres s brojem 18, koji su ranije nosile legende engleskog fudbala u Evertonu – Vejn Runi (Wayne Rooney) i Pol Gaskojn (Paul Gascoigne).

– Postoji razlog za to. Bilo je i drugih zanimljivih brojeva, ali to su moja dva omiljena engleska fudbalera ikada. Pol Gaskojn i Vejn Runi su nosili 18 ovdje – rekao je Griliš na predstavljanju.

Također je otkrio da je razgovarao s Runijem, koji mu je dao svoju podršku za nošenje ovog broja.

Everton je preuzeo obavezu plaćanja pune Grilišove plate, koja iznosi 18 miliona eura po sezoni.

