Odbrana samo može da gleda: Ni -17 stepeni ne može zaustaviti Mesija

Fudbaleri Inter Majamija su pobjedom protiv Sporting Kanzas Sitija u rezultatom 1:0 u odloženom meču CONCACAF Lige prvaka.

Susret je igran na -17 stepeni, argentinska superzvijezda Lionel Mesi (Messi) i njegovi saigrači izašli su na teren noseći rukavice i grijače za vrat.

Međutim, to nije zaustavilo Mesija da još jednom pokaže fenomenalnu vještinu i pogodi na sjajan način niskim i oštrim udarcem.

Pobjeda na ovom susretu donijela je dragocjeni gol dok pokušavaju da osiguraju prolaz u posljednjih 16 u revanšu sljedećeg utorka na Floridi.

MESSI WITH AN OUTRAGEOUS TOUCH AND WEAK FOOT FINISH TO PUT INTER MIAMI AHEAD IN THE FIRST LEG 😳

(via @FOXSoccer)pic.twitter.com/W034QaF49C

— ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2025