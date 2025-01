Nesuđeni reprezentativac BiH prijetio policajcu: “Jedan metak i mrtav si”

Nesuđeni fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Dino Arslanagić ostao je bez kluba nakon incidenta koji je napravio krajem prošle godine u Sidneju.

Arslanagić se izjasnio krivim za optužbe, uključujući prijetnje policajcu, nakon što je izbačen iz jednog bara u Sidneju. Sve se desilo 19. decembra kada je Arslanagić prijetio policajcu riječima “jedan metak u glavu, mrtav si”.

Pijani Arslanagić je te noći bio sa svojom vjerenicom Vasilisom Artemovom, kada ga je osoblje zamolilo da napusti Jam Bar jer je agresivno reagovao prema drugom muškarcu dok je dodirnuo njegovu partnerku.

Morala je reagovati i policija, jedan od policijskih službenika je iskoristio i sprej,

– Ti me prskaš u oči. Znaš li ko sam ja i da igram – viknuo je Arslanagić i zaprijetio policajcu riječima “Ubit ću te. Jedan metak u glavu, mrtav si”.

Nakon što se pred sudom izjasnio krivim, Arslanagić je kažnjen s 1.500 dolara, a njegov klub Mekartur je s njim raskinuo saradnju.

Podsjetimo, Dino Arslanagić se dovodio u vezu s reprezentacijom Bosne i Hercegovine, bilo je to u periodu kada je selektor bio Mehmed Baždarević, ali defanzivac nije promijenio sportsko državljanstvo.

Arslanagić je tokom karijere nastupao za omladince Lila, potom za Standard Lijež, Muskron, Antverp, Gent, Goztepe, Hatu, Al Rijad, a u Mekartur je stigao prošle godine.

Dino Arslanagic: Footy star learns his fate after threatening to kill a cop by shooting him in the head during drunken rampage https://t.co/u947J9oxmn

— Mail Sport (@MailSport) January 23, 2025