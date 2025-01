Bahrein predvođen Sarajlijom osvojio Zaljevski kup

Reprezentacija Bahreina osvojila je Zaljevski kup pobjedom nad reprezentacijom Omana rezultatom 2:1.

Interesantno je to da Bahrein s klupe vodi Dragan Talajić, rođeni Sarajlija, koji je tokom igračke karijere bio i igrač FK Sarajeva, dok je trenerske dane proveo širom Azije.

Oman je do vodstva doveo Al Mušaifrija, no Bahrein je do preokreta došao u završnici meča.

Prvo je u 78. minuti Marhun izjednačio, a onda zahvaljući autogolu Al-Musalamija dešava se potpuni preokret.

Inače, Talajić je preuzeo ovu reprezentaciju u februaru, piše avaz.

Facebook komentari