Zeljković: Peljto mora suditi utakmice Sarajeva i Željeničara, razumijem malu posjetu u Wwin ligi

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković održao je novogodišnju konferenciju za medije.

Zeljković se osvrnuo na proteklu godinu u bh. fudbalu, rekavši da je “bila jako turbulentna i jako teška godina iza nas”.

– Godina iza nas je jako turbulentna i jako teška. Nalazimo se u vremenu i prostoru koje je izazovno i teško. Uspjeli smo da ga privedemo kraju. Možemo konstatovati da smo neke ciljeve uspješno realizovati. Kada pričamo na temu infrastrukture, iza nas su urađeni i vidljivi projekti. Kada pričaom o reprezentativnom fudbalu, tu nismo zadovoljni. Još uvijek nismo uspjeli da napravimo iskorak i rezultate kakve svi priželjkuju. Kada govorimo o klupskom fudbalu, tu već imamo jedan kontinuitet – prošle godine Zrinjski, ove godine Borac – započeo je Vico Zeljković za konferenciji za medije.

Nacionalni stadion

Zeljković je, također, naveo da planiraju izgraditi hotel na zgradi N/FS BiH. Također, govorio je o izgradnji nacionalnog stadiona u Zenici.

– Idemo naredne godine u izgradnju nacionalnog stadiona. Mi smo potrošili četiri godine tražeći partnera, savez to ne može sam da radi. Imali smo ideju da to radimo u Sarajevu, nije bilo realizacije i sluha za to, kao ni lokacije. U realizaciju nacionalnog stadiona idemo u Zenici, gdje ćemo do kraja januara potpisati ugovor s Gradom Zenica gdje ćemo definisati stvari. Izrada idejnog projekta će reći koliko će stadion koštati. Ideja je da bude kapacitet 17-18.000 mjesta. Želimo da se gradi tribina po tribini, rušio bi se postojeći stadion i svake godine bi se gradila tribina. Cilj je da u narednom ciklusu to uradimo, naravno bez NK Čelik to je nemoguće, i klub bi koristio stadion, to je njihova kuća – kazao je Zeljković.

O VAR-u

Nakon što je završio dao osvrt na proteklu godinu, odgovarao je na pitanja novinara.

– Kada pričamo o VAR-u, implementirali smo ga kroz tri mjeseca i počeli upotrebu. Naglašavam tri mjeseca jer se odnosi na edukaciju. Ostali Savezi su to radili po osam-devet mjeseci. Iz tog razloga su ostalo vjerovatno određene greške koje su se desile. Moje mišljenje je da mi uveliko napredujemo i iz svake polusezone u polusezonu smanjujemo broj grešaka – kazao je Zeljković.

Potom je dio konferencije za medije posvetio i najboljem bh. sudiji Irfanu Peljto.

– Nije dobro da se prave pritisci i da dolazimo u situacije da sudije ne žele suditi određene utakmice. Moramo riješiti situaciju oko Irfana Peljte. On ne želi suditi utakmice u kojima igraju FK Sarajevo i FK Željezničar zbog pritiska na koji nailazi u Sarajevu. S ljudske strane ga razumijem, ali ovo je posao i mora se preuzeti odgovornost. Ako sudi Ligu prvaka u koju je došao preko saveza i odlukom saveza je došao na FIFA listu, mi možemo sutra donijeti odluku da Irfan Peljto više nije na FIFA listi i on više neće suditi evropske utakmice bez obzira na njegov kvalitet. Mi ga želimo podržati, da on iskazuje veću odgovornost prema domaćoj ligi i sa sudi što više ključnih utakmica i tako pomogne i savezu jer se stiče utisak da Savez ne želi delegirati određene sudije za određene utakmice – rekao je Zeljković i zaključio:

– Zadovoljni smo trendom smanjivanja grešaka, a kao krajnja metoda je da, ako vidimo da ne možemo smanjiti pritisak, je uvođenje stranih sudija da sude našu ligu.

Posjeta u Wwin ligi

Zeljković je istakao da mu je jasno niska posjeta u Wwin ligi BiH.

– Razumijem malu posjetu na stadionima. Izuzev travnjaka, infrastruktura stadiona ostala je ista. Ljudi žele da im je na stadionu komforno, da imaju neke druge aktivnosti. Kada vidimo gledanost naše lige, jasno je da vole gledati našu ligu – govori predsjednik Saveza.

“A” reprezentacija

Dotakao se Zeljković i kvalifikacione grupe za Mundijal 2026. godine.

– Što se tiče A reprezentacije, imali smo sastanak u Banjoj Luci sa sportskim direktorom Spahićem, selektorom Barbarezom, tu je bio i Papac. Poslije toga smo imali sastanak u Sarajevu. U narednim danima ćemo imati niz sastanaka. Želimo ući potpuno spremni u kvalifikacije, koje pružaju jednu dobru priliku da pokušamo da uradimo jedan iskorak prije nego što smo planirali. Grupa koju smo dobili je s jedne strane teška, a s druge šansa. Reprezentacije Austrije i Rumunije su jako dobre reprezentacije. Međutim, ta Austrija nije Engleska, Italija, Španija… Trebamo sve uraditi i da stavimo cilj plasman na Svjetsko prvenstvo. Bili bismo neozbiljni kada bi se u startu predali – rekao je predsjednik N/FS BiH.

Izbori u FS KS

Dotakao se Zeljković i izbora u Fudbalskom savezu KS.

– Bez obzira ko će šta reći, svako je imao šansu u svom gradu, kroz bilo koji klub, prijavi na izbore i prođe proceduru koja je propisana Statutom i zakonom. Sve ovo poslije su neke alibi priče.

– Što se tiče Kantona Sarajevo, postupamo sa Statutom. Ne ulazimo u stvari koje su se dešavale i ne želim da ih komentarišem. Onaj koje je izabran i koji je dostavio dokumentaciju, ući će u sam izborni proces. Tamo gdje ćemo reagovati, to je ako, naprimjer iz Kantona Sarajevo, nama dođe iz nadležnog ministarstva, Ministarstva pravde, dobijemo dopis da je nešto nelegitimno, nelegalno. Uzet ćemo u obzir i stavit ćemo sa strane dok se situacija ne razjasni. Mi nismo istražioci, ni sudije. “Famozna” udruženja su i prije učestvovala. Galama se napravila iz ličnih interesa, ličnih planova – navodi Zeljković.

Mandat i Statut

– Imamo inpute od UEFA-e i FIFA-e da trebamo uskladiti s njima Statut. Samo naš Savez i još jedan Savez nemaju usklađene Statute – dodao je Zeljković.

Prijateljska utakmica

U martovskom terminu će naša selekcija igrati prijateljsku utakmicu, naveo je.

– Vrlo brzo će sportski direktor Spahić s direktorom Sektora gledati koji su slobodni – kaže Zeljković.

Superkup BiH

– Superkup je bila naša ideja. Prva ideja je bila i bit će da igramo u Emiratima – Dubai ili Saudijska Arabija, kako bi dobili neke finansije – ističe predsjednik N/FS BiH.

