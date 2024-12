Ronaldo dočekao Božić u Laponiji s porodicom: Uživao u zimskim radostima prije povratka na teren

Uzevši zimsku pauzu, Ronaldo je s partnericom i djecom otputovao u Finsku, tačnije u Laponiju, gdje je jučer uživao u zimskim čarolijama, kupanju u ledenoj vodi i neobičnom susretu s irvasima.

Na tom magičnom mjestu, Portugalac je dočekao Božić i podijelio sretne trenutke s pratiteljima na društvenim mrežama.

U objavi je podijelio fotografiju sa obiteljskog božićnog ručka uz poruku: “Najvažniji dio Božića.”

Na stolu je bila tradicionalna pečena purica, a cijela porodica bila je odjevena u usklađene božićne kombinacije, prenosi Avaz.

The most important part of Christmas 🎄 pic.twitter.com/EC3LPk05YA

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 25, 2024