Velež nakon preokreta savladao Radnik za izlazak iz krize

Rođeni su tako vezali drugu pobjedu, a do nje su došli nakon preokreta budući da su nakon prvih 45 minuta imali rezultatski zaostatak.

Izgubili su igrači Veleža loptu na svojoj polovini, Jovanović je šutirao s dvadesetak metara ravno u Hadžikića koji je pokušao da hvata loptu, no napravio je katastrofalnu grešku. Lopta se odbila od njega u gol.

Nakon samo 35 sekundi igre u drugom dijelu Velež vraća stvari na početak. Oreč je prošao po desnoj strani i ubacio na drugu stativu preko Lakića, gdje se našao Lohan i glavom pogodio za 1:1.

U 52. minuti Haskić do Šikala koji iz dobre pozicije šutira preko gola. Naknadno je dosuđen i ofsajd.

Do potpunog preokreta Velež dolazi u 56. minuti. Ubačaj Pršeša je to bio, Haskić glavom pogađa za vodstvo mostarske ekipe.

Velež je do kraja utakmice bio bliži trećem, nego Radnik drugom golu i zasluženo je upisao nova tri boda, no mogao je Radnik do izjednačenja,pišu Vijesti

Sljedeće kolo Veležu donosi gostovanje kod Igmana u Konjicu, dok će Radnik u Bijeljini ugostiti Sarajevo.

WWin liga Bosne i Hercegovine, 15. kolo:

Velež – Radnik 2:1

