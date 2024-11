Barbarez ponovno upitan da li će podnijeti ostavku: Imaju pravo svi biti ljuti i ja sam ljut!

Pred ovaj meč medijima su se obratili selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko.

Kako je naš tim reagovao nakon teškog udarca u Njemačkoj i da li smo spremni?

“Kako nećemo biti spremni? Ovaj poraz može ostaviti traga, ali neće ostaviti. Opet momci imaju šansu vratiti se i steći samopouzdanje. Pričamo, pripremamo se i to će biti ok”, rekao je selektor Barbarez.

Ciklus Lige nacija bit će okončano takmičenje u Ligi nacija, a selektor je upitan šta bi to izdvojio kao dobro, a šta to kao loše.

“Do ove utakmice nije to loše ni izgledalo. Rasli smo kao ekipa i podmlađivali smo tim i stvarali ga. Bilo je tu dosta dobrih stvari. Njemačka nas je vratila korak, dva unazad i to je dio života. Ja tu vidim čak i veliku motivaciju sve ispraviti i dati igračima još pet šansi. Vjerujem u ovaj tim i tkao će biti i ovaj tim”, rekao je nekada sjajni napadač.

Kapiten Edin Džeko je upitan zbog čega su fudbaleri protiv Njemačke imali manjak borbenosti.

“Nije prvi put da to neko spomene za kartone. Bilo ih je samo dva. Dosta sam utakmica izgubio, primao i šest golova. To je sastavni dio, čovjek ne smije biti sretan i onda dolazimo do toga. Prošle godine smo godine smo izgubili u Feneru sa 6:1 u Danskoj. I kasnije nas je predsjendik pitao zašto nismo dobili jedan žuti. Ja mislim da to nije mjerilo. Šta da smo dobili sedam žutih kartona? Možda bi pokazali nešto da se nismo borili, ali po meni to nije mjerilo. Više bih volio da je mjerilo nego da smo dobili sedam kartona. Nije bilo dobro. Nije bilo zadovoljavajuće bez obzira što je Njemačka na puno većem nivou. To ne smije biti alibi i ne smijemo se zadovoljiti i reći ‘eh Njemačka’. U današnjem fudbalu se to pokazuje iz meča u meč. Svako svakoga može pobijediti i nije nemoguće. Borbe treba da bude puno više”, kazao je kapiten reprezentacije BiH.

“Da imate podatke kojie mi imammo i koliko trče i imaju intenziteta možda bi se pitanje drugačije formuliralo. Nama je falilo hrabrosti i nama je falilo smjelosti i nekog uzbuđenja da igramo takav meč. Od prve minute je palo u vodu, greške koje se dešavaju, ali i koje se nažalost ponavljaju. Opet dođemo do toga ko smo mi i šta smo mi i odakle nam igrači dolaze. Ja stojim totalno iza toga odakle nam igrači dolaze. Vjerujem da će ovi igrači i dalje biti dio našeg puta”, rekao je selektor Barbarez.

Upitan je kapiten da li je bio bolji igrač kada je igrao za Teplice ili Manchester City (a novinar aludirao na upitan kvalitet našeg tima).

“U boljoj ekipi i boljim igračima postaješ bolji. U svakom slučaju bio sam bolji u Manchester Cityju.”, rekao je Džeko, a potom dodao:

“Nisam ni ja s 20 godina bio na tom nivou. Treba se određeni put preći i doći do nivoa do kojeg nije lako doći. To se pokazalo i protiv Njemačke. Vidjelo se da su oni na drugom nivou. Svaki igrač za sebe treba psotaviti cilj i da stane ispred ogledala. Da se vidi šta je napravio u zadnjoj utakmici i ko je pogriješio. Od toga sve ovo počinje jer svaki igrač treba dati svoj maksimum i doprinos ekipi. I kada to bude na nivou onda će i ekipa doći do većeg nivoa nego smo bili u zadnjoj utakmici. Ni ja s 20 godina nisam bio na tom nivou, ali sam radio sve da budem na još većem nivou.”

Prošlo je šest mjeseci od kada je selektor sjeo na klupu reprezentacije.

“Može se uvijek bolje i nakon bitke je najlakše pričati. Odluke treba donositi i biti uvjeren u to što se radi i igrače koje mislite da mogu igrati. Nakon toga možemo analizirati sve i pogledati se u ogledalo i reći šta i kako. Imamo još jedan meč i onda će biti vremena za analizu koja je jača i osnovnija pa ćemo to iskomunicirati”, kazao je selektor Zmajeva.

Da li ova ekipa ima kvalitet za nešto više?

“Ima sto posto.”, kratko je prokomentarisao Barbarez.

Kapiten Zmajeva se osvrnuo i na sutrašnji meč.

“U svakom slučaju nadam se da generalno svi igrači koliko toliko imaju ovu zadnju utakmicu u glavi s obzirom koliko god mi govorili da su Njemci iza nas smatram da smo podbacili. Svaki novi meč je šansa za dokazivanje. U fudbalu se brzo zaboravlja. Na neki način možemo da tu utakmicu s Njemačkom dobrom igrom protiv Holandije da je “ugasimo”. Igrači prije svega moraju biti svjesni toga. Meč neće biti lagan, kao niti jedan u Ligi nacija. Igramo kući, trebamo biti ljuti na sebe, a onda i na portivnika. Moramo pokušati bez obzira na sve probleme napraviti pozitivan rezultat”, rekao je napadač Fenerbahcea.

Selektor je upitan kada će ovaj tim postići ono što on želi u smislu igara i rezultata. Koja je to vremenska linija?

“Mislim da sam spominjao plan i cilj. Kvalifikacije za Euro 2028. su glavni cilj. Ovih 8 utakmica su veliko iskustvo i stvaranje tima. Od narednih kvalifikacija za SP očekujemo da su ranovpravni sa protivnicima koji su u našem rangu. Možda je to čak i Mađarska, pokazali smo da možemo. Samo se neke stvari trebaju poklopiti. Javnost je s pravom ljuta i ja sam, ne može se ovako izgubiti, ali to je jedna od najboljih ekipa na svijetu. Zbog toga i pričamo i vodimo sastanke i analize. Nismo lagodni ni s osmijehom ne dočekujemo ovo. Ponašamo se odgovorno i pokušat ćemo sve učiniti da stvari budu kakve trebaju”, rekao je šef stručnog štaba reprezentacije BiH.

Šta je to glavni dobitak u ovom ciklusu Lige nacija?

“Analizu ćemo uraditi tek nakon Nizozemske i vidjeti šta i kako. Ima tu dosta potencijala, dosta mladih igrača. Ne znam da li ste gledali, ali ovaj tim što je izašao u Njemačkoj. Bilo je 7 igrača ispod 25 godina. Moramo biti realni i čista srca. Moramo im dati šansu da moraju nešto pokazati. Ako imate tri igrača koji prvu utakmicu igraju protiv Njemačke moramo se svi zapitati kako bi mi igrali svi. Koji je to pritisak i kakvi su igrači Njemačke. Tu je 5+ igrača koji vrijede 100 miliona. Treba tu biti, ona čarobna riječ, realan. Da smo pali jesmo, da smo odigrali loše jesmo, ali ja ću uvijek stati iza svojih igrača kako god odigraju”, rekao je Barbarez, a potom se osvrnuo na to ima li kostur tima:

“Ideja je uvijek iza tu. Kada izgubiš 7:0 postoji slika da nema ništa, ali stoji ideja i koncept. Stoji i vjera u svakog od njih. Pred ove dvije utakmice sam rekao da je to skoro to što ćemo uigravati. Cilj je bio u martu imati tim koji se može pobiti s portivnikom.”

Upitan je opet selektor da li u kvalifikacijama planira vratiti neke starije igrače, ali i nakon neuspješnog ciklusa Lige nacija planira ponuditi ostavku.

“Ja ne smatram to ljudski. Želim da me cijenite kao čovjeka i karakternu osobu, a ostalo o tome kako vodim tim možemo diskutovati. Ljudski nije da dam ostavku jer je ovo za mene dio puta. Kada sjedemo i vidimo koliko je tu novih lica i novih igrača. Edin je rekao da sa 20 godina nije bio na ovom nivou, pa nisu ni oni. Stojim iza svog puta i našeg puta koji smo svjesno odredili. Uzeo sam u rizik da se može s ovakvim igračima i izgubiti. Da smo od Nijemaca izgubili 3:1, da je Gigović dao gol mislim da to pitanje sigurno ne bi izgubili. Drugačije bi izgledalo i moja ostavka se ne bi vodila u pitanje. Nemojte jedan rezultat da nas vodi iz krajnosti u krajnost. Ne veže se sudbina naše države i reprezentacije u vezi jedne utakmice. Ko god misli da mi ne radimo ovdje ja to poštujem i to je ok. Mi 24 sata živimo ovo i ponosan sam što mogu voditi ekipu. Sami i kažete da se to prvi put dešava ovdje i hajde da uzmemo da razmišljamo o tome. Da nakon ovakvih poraza dignemo glavu i idemo dalje”, rekao je selektor Barbarez.

“Vi mislite da nismo odigrali dobro ove utakmice, ja mislim da jesmo više nego možemo.”

Naš tim je napade pokušao graditi iz zadnje linije, a to do sada nije na najbolji način funkcionisalo. Da li protiv Nizozemske postoji neki alternativni plan?

“Naravno da se o svim stvarima vodi računa. Sami vidite da svaki meč imamo drugu odbranu. Sada nam je sedam igrača falio, ali ja to nikad neću pominjati jer to nije pošteno prema igračima koji su tu. Uvježbavaju se sve stvari, nisko i visoko ispucavanje. Uvježbavamo stvari. Ljut sam jer želim da to još više radimo i to se pora prihvatiti. Mora biti organizacija pri posjedu lopte i sigurno da ćemo i dalje raditi na tome”, istakao je selektor Zmajeva.

Susret između Nizozemske i Bosne i Hercegovine igra se u utorak od 20 sati i 45 minuta, prenosi press.

