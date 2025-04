Šarović upozorava: “Dodik se mora uhapsiti bez sile, ovo može eskalirati”

Bivši funkcioner SDS-a Mirko Šarović sinoć je bio gost na FACE TV kod Senada Hadžifejzovića gdje je otvoreno progovorio o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, poručivši da predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku savjetuje pravnu bitku.

– To je mnogo bolja opcija u kojoj bi on zadržao snagu kao predsjednik RS-a! Ovaj potez: nema više povratka! Pređena je ta crvena linija! Mislim da bi rekonstrukcija Vijeća ministara doprinijela da tenzije smirimo u ovoj situaciji! Preuzimanje Vijeća ministara, za koje vjerujem da će se desiti, mislim da je to samo prvi korak! Nije problem ni Vukanović ni opozicija iz RS-a! Svako brani HDZ! Čović želi nametnuti pitanja za koja on smatra da su najvažnija! Što se mene tiče, u slučaju da izbor bude Mirko, gdje god dođem – želim biti najbolji! Mala, nejaka i siromašna RS nema mnogo prijatelja! Avantura ne treba BiH – poručuje Šarović.

Hadžifejzović je upitao Šarovića kako komentariše protjerivanje njemačke ministrice, na šta je Šarović kazao da je odluka o protjerivanju neodgovorna, s obzirom na to da dolazi iz jedne takve zemlje.

– Mi smo toliko mali i siromašni… ne smijemo razmišljati da mi uvodimo sankcije! Ne treba da se brukamo i da potežemo takve poteze! Njemačka je ključni ekonomski partner BiH! Oni kupuju od nas sve! Najvažniji su nam partneri! To je godinama tako, unazad dvadeset i više godina! U Njemačkoj treba da tražimo prijatelja, a ako se ne razumijemo – da objasnimo bolje situaciju! Ne može nam se to dobrim vratiti! Trpit ćemo štetu! Čovjek ne razumije osnovne stvari – kaže Šarović.

Šarović je upitan o tome kako privatno reaguje, te kako se osjeća kada mu Dodik opsuje majku.

– Ja sam sa Dodikom toliko godina bio u politici! Bili smo uvijek u rivalskim strankama! Čak i kada su me smjenjivali, on me nazvao! Rekao mi je da je našao nove partnere! Ja sam rekao da je to njegova odluka i zahvalio se što me nazvao! Mi možemo da imamo međusobni okršaj, da izgovorimo bilo koje riječi, ali da nikada ne spominjemo porodicu! Nikad u životu neću spomenuti tvog najbližeg! To je granica koju nikada nisam prešao! Naši najbliži trebaju biti pošteđeni! Bilo mi je teško kada sam to čuo! Opsovao mi je majku koja je preminula! Kako može čovjek da se osjeća? Nije se izvinio! Ne znam zašto prelazi tu granicu! Za mene je to nešto neprihvatljivo! Imam pravo da kažem svoj stav oko pitanja koja se tiču naše zemlje! Na Dodiku je najveća odgovornost! Volio bih da me predstavlja dostojanstveno! Ne znam njegove buduće poteze! Mislim da je imao pogrešne savjetnike! On je mislio da će ljudi nakon ovih poteza, u kojima je pozvao ljude iz institucija, zapravo izaći! Desio se šok za njega – rekao je.

Šarović je otkrio i da li smatra treba li hapsiti Dodika: “Prisilu treba izbjegavati! Treba pokušati nekim drugim sredstvima! Do njega je! Treba da se suoči sa činjenicama! Ne vjerujem da će se EUFOR uključiti! Izbjegavaju angažovanje u tom smislu! Čini mi se da ova kriza ima veći potencijal da se stvari komplikuju! Ovo nije kraj! Trajat će!”

Facebook komentari