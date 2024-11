Navijači Maccabi Tel-Aviva nisu ispoštovali himnu za poginule u Valenciji

Navijači izraelskog Maccabija iz Tel Aviva nisu u četvrtak navečer poštivali minutu šutnje u spomen na više od 200 poginulih u poplavama u Španjolskoj nego su pjevali i bacali petarde uoči nogometne utakmice s Ajaxom, izvijestile su španske novine Marca i AS.

Israeli Maccabi Tel Aviv supporters demonstrate and light flares in Amsterdam, Netherlands, November 7, 2024, in this screengrab obtained from a social media video. Michel Van Bergen/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.