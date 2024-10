Nacionalistički ispadi navijača Zrinjskog, skandirali ‘hrvatsko Žepče’

Nekadašnji fudbaler Sarajeva Damir Hadžić prisustvao je jučerašnjoj utakmici u Žepču, no ostao je zatečen onim što je čuo na tribinama, a na kraju je odlučio izaći sa stadiona.

“Danas sam prisustvovao utakmici na kojoj sam trebao navijati za klub iz moje opštine Žepče, sa istoimenim nazivom, koji se nalazi u Bosni i Hercegovini i za koji sam na kraju karijere malo nešto utakmica i odigrao te bio i trener u dva navrata. Imam dosta prijatelja tu sa kojima sam igrao, neke sam i trenirao i iz tog razloga na kraju bio danas tu da bodrim, kako sam mislio, klub iz bosanskog Žepča. No, izgleda da sam bio u nekom hrvatskom Žepču, nažalost”, napisao je Hadžić, pa nastavio:

“Dakle, sve je bilo ok do momenta kada u drugom poluvremenu takozvani navijači Zrinjskog nisu počeli da skandiraju ‘Hrvatsko Žepče‘ te ‘HVO‘ i sve bi donekle i bilo manje bolno da s druge strane domaća publika nije odgovorila gromoglasnim aplauzom i velikim izljevom sreće na licima što me je naravno šokiralo i razočaralo duboko i pogodilo, toliko da sam morao ustati i pokupiti se te izaći sa stadiona”.

Bivši član bordo-bijelih, Čelika i drugih timova je svjestan da se njegova objava neće svidjeti pojedinim.

“Znam da se mnogima neće ovo svidjeti i da će mnogi osuditi ovu moju objavu i moj gest, ali zaista ne možemo se ovako ponašati i ne možemo šutiti na ovakve stvari i ne može mi neko skandirati ‘hrvatsko Žepče‘, što naravno nije i svi to znamo, nego sa tim se razjedinjujemo i ne želimo zajednicu, a moje komšije i poznanici aplaudirati i podržavati to, dok se ja i mnogi moji sugrađani osjećamo kao građani drugog reda. E, to ne može, Boga mi, pa neka su ljuti ko god hoće, ali to vam je sigurno ovako”, napisao je popularni “Hadžija” i zaključio,pišu Vijesti

“Imam mnogo prijatelja i poznanika koji su hrvatske nacionalnosti i nadam se da će ovaj put pokazati solidarnost i da će se ograditi od ovog gesta, to je na njima sada. Ja se nikom ne ulizujem i nikom ne podilazim, da mi je otac moj Ibrahim u pitanju. Tako da, ovim putem molim sve da se kanite tih gluposti, da budemo ljudi prije svega i da poštujemo jedni druge, ma kako god se ko zvao”.

