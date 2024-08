Umro urugvajski nogometaš koji je kolabirao na terenu prošle sedmice

Urugvajski nogometaš Juan Izquierdo (27) preminuo je u bolnici nakon što se prošle sedmice srušio na terenu. Stoper urugvajskog Nacionala kolabirao je za vrijeme utakmice Copa Libertadores protiv Sao Paula u Brazilu. Izquierdo se srušio u 84. minuti, a nakon što su mu ljekari pružili prvu pomoć na terenu, hitno je prevezen u lokalnu bolnicu.

Tamo je zadržan do utorka. Na početku se činilo da će se izvući, no stanje mu se pogoršalo te je tragično preminuo. Na utakmici je doživio srčanu aritmiju, zbog čega mu do mozga nije stizalo dovoljno kisika. Stanje se pogoršavalo i ljekari nisu mogli spriječiti njegovu preranu smrt, piše ESPN.

Zbog tragičnog događaja odgođene sve utakmice

S najvećom tugom u srcima i šokom objavljujemo da je naš voljeni igrač Juan Izquierdo preminuo. Porodici, prijateljima, kolegama i njegovim najmilijima izražavamo najiskrenije saučešće. Žalimo zbog ovog nenadoknadivog gubitka”, stoji u saopćenju Nacionala.

Urugvajski savez je zbog ovog tragičnog događaja odgodio sve utakmice proteklog vikenda. Izquierdo je igrao za pet urugvajskih klubova – Cerro, Penarol, Wanderers, Liverpool i Nacional. Nastupao je i za meksički San Luis, prenosi Hayat.

