Iako još ne može da ga vozi: Ronaldov sin dobio prvi automobil vrijedan 265.000 eura

Cristiano Ronaldo Junior, petnaestogodišnji sin portugalske fudbalske zvijezde Cristiana Ronalda, pohvalio se na društvenim mrežama svojim prvim automobilom – luksuznim bijelim Lamborghinijem Urus S, vrijednim oko 265.000 eura.

Automobil pokreće snažni V8 motor s 650 konjskih snaga, koji mu omogućava ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 3,5 sekundi i maksimalnu brzinu od 305 km/h.

Iako još ne može legalno voziti, Ronaldo Junior će morati sačekati do 18. godine da bi samostalno sjeo za volan, dok u Saudijskoj Arabiji može voziti s privremenom dozvolom već sa 17 godina – ali uz nadzor odrasle osobe.

Pretpostavlja se da bi mu upravo otac, poznat po svojoj kolekciji luksuznih automobila, mogao biti prvi instruktor vožnje.

