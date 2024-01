Era moći Taylor Swift: Zašto je pop zvijezda i milijarderka jedna od najmoćnijih žena na svijetu

„Činite da se osjećam fenomenalno“, voli da kaže Taylor Swift fanovima na rasprodatom stadionu na svakoj stanici svoje Eras turneje, odmah prije nego što izvede svoju feminističku himnu „Muškarac“(„The Man“). Uživajući u aplauzu, 33-godišnja pop zvijezda zatim pokazuje svoj biceps, ljubi mišić, što dovodi publiku do još većeg oduševljenja. „Ti me činiš“, kaže ona, dok joj se osmijeh širi po licu, „moćnom“.

To je sjajan scenski trik, ali Swift Nation shvata da je ona, i uvijek je bila, pravi izvor svoje sopstvene moći – i tokom 17 godina njenog izuzetnog karijernog puta, Swift nikada nije imala više ekonomske, kulturne i političke moći. Sve to je dovelo do njenog uzleta na listi Forbes najmoćnijih žena svijeta, sa 79. mjesta 2022. na 5. mjesto ove godine, piše forbes.

Zahvaljujući rekordnom uspjehu Eras turneje, Swift je postala milijarderka u oktobru – čime je postala rijetka autorka muzike koja je dostigla desetocifreni prihod, pridružujući se imenima poput Jay Z (neto vrijednost: 2,5 milijarde dolara) i Rihanna (1,4 milijarde dolara). Koncertna retrospektiva njene karijere tokom nastupa koji traje tri i po sata, omogućila je da Eras turneja zaradi skoro 850 miliona dolara tokom 66 nastupa u SAD. Prva etapa donijela je procijenjenih 190 miliona dolara neto vrijednosti Taylor Swift, nakon oporezivanja, podižući njen ukupan kapital na 1,1 milijardu dolara. Sljedeće godine, turneja će se nastaviti u Evropi i Aziji, prenosi forbes.

Takozvani „Taylor Swift Efekat“ baca široki finansijski sjaj. Dva nastupa u Denveru dodala su 140 miliona dolara bruto domaćem proizvodu Kolorada, zahvaljujući obožavaocima koji su prosječno trošili po 1.300 dolara na hotele, restorane i prodavnice. Federalne rezerve Philadelphia čak su pomenule Taylor Swift u svom junskom izvještaju, napominjući da je maj – mjesec kada je zvijezda iz Pennsylvania nastupila na stadionu Lincoln Financial Field u Philadelphia-i tokom tri noći – bio najbolji mjesec za prihode hotela u gradu još od vremena prije pandemije. Američko udruženje za putovanja procenjuje da je američka etapa Eras turneje dodala više od pet milijardi dolara ekonomijama pojedinačnim državama SAD.

„Ona je zapravo kao velika korporacija, koja posluje u mnogim sektorima“, kaže ekonomistkinja rada i profesorka University of Chicago, Carolyn Sloan. „Njena publika je toliko dugo tako mlada i ženska da su ljudi možda potcenjivali koliko ovo može da bude veliko, u ekonomskom smislu. Mislim da danas niko ne sumnja u to.“

Ova pretežno mlada, ženska publika pratila je Taylor Swift i do kino blagajni ove godine. I ovdje je pokazala svoj preduzetnički duh, zaobilazeći holivudske studije kako bi u oktobru u direktnom dogovoru s AMC-om objavila The Eras Tour, iako nije imala tradicionalni marketinški aparat iza sebe.

Nema veze. Swift je i sama prava marketinška mašina. Stacy Jones, osnivač marketinške agencije Hollywood Branded, procjenjuje da je pjevačica sakupila više od 130 milijardi dolara putem „zarađenih medija“ – nešto kao vudu broj kojim pokušava da se procijeni kolika je vrijednost besplatnog publiciteta – tokom poslednje dvije godine. ‘Word of mouth’ i nekoliko strategijski tempiranih pojava na utakmicama fudbalskog tima Kansas City Chiefs bile su dovoljne da privuku obožavaoce. Film je zaradio 93 miliona dolara prvog vikenda i prihodovao je više od 250 miliona dolara širom svijeta.

Kao i kod turneje Eras i koncertnog filma, veliki dio moći Swift potiče od njene direktne kontrole nad svojim poslovanjem. Impresivniji i potencijalno daleko unosniji je način na koji je povratila vlasništvo nad svojim katalogom pjesama ponovnim snimanjem albuma koji su bili dio prodaje vrijedne 300 miliona dolara za koju Swift tvrdi da je obavljena iza njenih leđa. Do sada je ponovo snimila i izdala četiri od šest albuma koji su bili dio te prodaje. Najnoviji među njima, 1989 (Tailor’s Version), postavio je rekord na Spotify kao najviše strimovanog izvođača u jednom danu, kada je objavljen krajem oktobra.

Kada se uzme u obzir da su Katy Perry i Justin Bieber prodali prava na svoje muzičke kataloge 2023. za više od 200 miliona dolara, vrijednost muzike Taylor Swift samo će je učiniti bogatijom u narednim erama.

Koliko god bila značajna, Taylor Swift ipak nije najmoćnija žena na svijetu. Taj naslov pripada predsjednici Evropske komisije Ursula von der Leyen, čije odluke u vezi sa politikom i budžetom utiču na 450 miliona ljudi u Evropi. Taj broj uskoro bi mogao porasti iznad 500 miliona. U svom godišnjem govoru o stanju unije u septembru, von der Leyen je potvrdila svoju namjeru da učini Ukrajinu i zemlje Zapadnog Balkana zvaničnim članicama EU.

Na drugom mjestu ove godine je Christine Lagarde, predsjednica Evropske centralne banke koja oblikuje monetarnu politiku Evrope u trenutku visoke inflacije. Ispred Taylor Swift su i potpredsjednica SAD Kamala Harris na trećem mjestu i italijanska premijerka Giorgia Meloni na četvrtom mjestu. Obje su prve žene na svojim pozicijama, a Meloni ostvaruje uticaj predlaganjem reformi italijanskog ustava koje bi omogućile direktan izbor premijera.

„Sve te žene sa čvrstom moći su zaista moćne žene“, kaže Jones, stručnjak za brendiranje, „ali neće moći promeniti svijet na način na koji to može Taylor Swift“.

