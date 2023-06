Burn the Ballroom na turneji u BiH

Ambasada SAD u BiH sa zadovoljstvom najavljuje koncerte benda Burn the Ballroom koji dolaze u BiH u okviru Arts Envoy programa Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Članovi Burn the Ballroom se trenutno kreću na relaciji između Washington D.C. i Nashville, Tennessee. Njihova muzika spaja anthem, rock, punk, alt i pop muziku. Do sada je bend imao turneje po sjevernoj Africi, Bliskom istoku, Rusiji, Aziji, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, a ovo je njihova prva posjeta BiH.

Arts Envoy program sarađuje sa ambasadama i konzulatima SAD-a kako bi angažirao američke umjetnike i kulturne djelatnike da sudjeluju u programima kulturne razmjene i tako svijetu predstave najbolje iz američke umjetnosti i kulture. Arts Envoy projekti promovišu bolje razumijevanje i saradnju različitih kultura, zajedničke vrijednosti i težnje, što je ujedno i jedan od ciljeva američke spoljne politike.

Burn the Ballroom će održati nekoliko radionica sa mladima i muzičarima u Sarajevu i Mostaru, te koncerte u Sarajevu, Mostaru i Zelenkovcu (pored Mrkonjić Grada):

četvrtak, 22.6.2023. u 20:00, Amfiteatar Doma mladih, Sarajevo,

petak, 23.6.2023. u 21:00, Abrašević stage, Mostar,

subota, 24.6.2023. u 20:00, Zelenkovac stage, Zelenkovac.

