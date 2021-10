PRIČA O PJESMI SINANA SAKIĆA: Lepa do bola

To znači da je od 1978. godine, kada je snimio prvu pjesmu i album, skoro svake godine objavljivao novi. Za nekoga ko je tvrdio da ne umije pjevati to je zaista impresivan podatak. U tih 40 godina karijere Sinan je uspio da otpjeva neke od najpoznatijih kafanskih himni. Pjesme “Ej, otkad sam se rodio,” “Zoko moja Zoko,” “Sve je postalo pepeo i dim,” “Sudbina me na put šalje,” “Reci sve želje,” “Pusti me da živim,” “Nemam para, nemam sreće,” “Pijem na eks,” “Da se opet rodim” davno su ušle u sve antologije kafanske muzike, prenosi “Express tabloid“.

Jedna od tih njegovih evergrin pjesama je i „Lepa do bola“ koju je objavio 2005. godine na albumu „Emoticvac“. Pjesma priča priču o čovjeku koji je zašao u zrele godine, a kojem je jedna mlada, lijepa djevojka nepovratno ukrala srce.

On je čovjek koji uživa u životu. Njegov prirodni ambijent su kafane ispunjene lijepim djevojkama, dok on svoju esenciju nalazi u poroku. S obzirom da se radi o čovjeku koji je vidio i doživio sve i svašta pravo je čudo što mu se desilo da se zaljubi u jednu – za njega djevojčicu. Tolika je snaga njene ljepote!

Zbog toga on pati. U njemu je došlo do sukoba racionalnog i emotivnog. Potpuno osvojen njenim čarima, opire se koliko god snage ima da se ne prepusti slatkoj opojnosti fatalne ljepotice. Zbog toga je ona – lijepa do bola!

Za ovu Sinanovu pjesmu vezuje se još jedna zanimljivost. Naime, svaki svoj nastup on je počinjao upravo ovom numerom. Ipak, na jednom od svojih mnogobrojnih nastupa uspio je da zaboravi pjesmu, pa je bio prinuđen promijeniti uobičajenu praksu. O tome je rekao:

-Ne znam kako je moglo to da mi se desi… Na svakom koncertu u diskoteci ja polazim sa „Lepa do bola“. Da se meni izmigolji, jednostavno, da mi glava ne radi, ne sjetim se pjesme… A kad sam izašao, ‘Sinane, zašto nisi pjevao „Lepa do bola?“, a ja vičem ljudi, aman, da me je neko samo podsjetio…

Neko jednom reče – blago umjetnicima, oni vječno žive kroz svoja djela. Sinan će definitivno vječno živjeti kroz svoje pjesme. Uz njega ćemo slaviti i tugovati. On će nam idalje uljepšavati živote. Iapk, on je taj toji nam je dočarao šta znači kad je neka žena – „Lepa do bola“…

Piše: O.TOŠIĆ

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari