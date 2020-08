Hit devedesetih “oči boje duge” krije tajnu i sada je objelodanjena, njoj je bila posvećena

Vlerovatno jedan od poznatijih hitova devedesetih je pjesma “Oči boje duge” grupe Dr Igy. Oko nastanka ove pjesme postojala su brojna nagađanja.

– Moj kompozitor Zlaja živeo je na Medakoviću, video je neku lepu devojku u trolejbusu 29, svidela mu se jako. Dobio je inspiracju za onaj uvod sa klavirom. Došao je kući, rekao majci: „Tišina, samo da snimim na kasetofonu“. Snimio je onda svirajući na sintisajzeru, napravio je pesmu, napisao je tekst. Izmenio sam rep i prilagodio ga sebi kako meni odgovora. Nastao je mega hit koji se i danas sluša – ispričao je Dr. Iggy jednom prilikom.

Međutim, tih dana kada je pesma izašla sve je zanimalo ko je taj ženski glas koji peva, jer niko nije znao devojku koja to izvodi. Ta devojka je bila pevačica Ivana Peters, tada Pavlović, bivša članica Tap 011 i benda Negativ.

Spoj boje glasa, način na koji sam otpevala i teksta, možda je to doveo do toga da sada bude kao neka himna. Sada mi sve to deluje naivno i otpevala bih je u potpuno drugačijem aranžmanu. Ja bih to mnogo promenila sada, posle ovoliko vremena – rekla je Ivana 2015.

Inače, Igor Todorović ili Dr Iggy na muzičkoj sceni se pojavio 1994. godine upravo sa albumom “Oči boje duge” na kojem se našao istoimeni hit. Postavio je standarde tadašnje muzičke dens produkcje koji su potom svi kopirali. Svojevremeno je izjavio da je zarađivao 40.000 evra mesečno, te da je posedovao jahtu i tri automobila, prenosi espreso.

Facebook komentari