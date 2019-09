Bogat program na petom Srebrenica Wave Festivalu: Helem Nejse, Edo Maajka, Bjesovi, Frenkie, Kontra & Indigo…

Organizatori festivala potrudili su da svojim sugrađanima i svim posjetiteljima i ove godine osiguraju sjajan program koji se sastoji od 6 koncerata nekih od najvećih imena regionalne scene.

Tako će na petom Srebrenica Wave Festivalu dobru zabavu praviti: Bjesovi, Sopot, Jufkamental, Edo Maajka, Helem Nejse, kao i Frenkie, Kontra & Indigo.

U žanrovski podijeljenom programu, kroz dvije noći, organizatori nastoje ponuditi ponešto od kvalitetnog programa za svakoga.

“Nakon mnogobrojnih događaja koje smo organizovali u ovoj godini čast nam je publici iz regije, a i šire ponuditi nesto kao što je peto izdanje SW festivala. Festival svake godine ima bogatiji line up, a kao i svake godine do sada, SW festival će ugostiti neke od najpoznatijih umjetnika iz regiona. Nastojimo napraviti tradiciju koja će trajati, tako da vas sve pozivamo da dođete i da skupa uživamo u onome što smo spremili za vas.” Kaže Miroslav Andrić Mix, jedan od organizatora Festivala.

O Festivalu i njegovom kvalitetu svjedoče i izvođači koji su već nastupali u Srebrenici, a zbog vlastitog pozitivnog iskustva tu se ponovno i vraćaju. Helem Nejse već treći put nastupa i imaju posebno pozitivno mišljenje o festivalu:

“U Srebrenicu kao izvođači dolazimo već treći put i to na poziv naših prijatelja Miroslava i Muamera. To su momci koji su nas oduševili svojom željom i angažmanom da u jednoj tako maloj sredini pokušaju napraviti velike stvari. Iz godine u godinu festival raste, što se vidi i po izvođačima koji dolaze. Nama je uvijek bilo gotivno otići tamo jer se osjećamo kao kod kuće. Jedva čekamo svirku, a moram reći da malo više jedva čekamo krstarenje na jezeru Perućac i ljekovitu vodu na izvoru Guber. Dolazimo iz veoma zagađenog grada i za nas je praznik posjetiti neko mjesto koje je bogato prirodom. Guraće nas pod auspuh da dođemo sebi. Šalu na stranu, svako bi trebao posjetiti Srebrenicu i njihov festival Wave. Ekipa vidimo se, dolazimo spremni da rasturimo binu u Staroj Pivnici. Voli vas Helem nejse.”

Napori Festivala i organizatora, pored dobre zabave su i da se kulturom i umjetnošću u Srebrenici pokuša uticati na promjenu atmosfere, pozitivnu promjena koja će ovome mjestu omogućiti da se razvija u skladu sa svim potencijalima koje ima.

“Festival je prilika da u radosnoj atmosferi se ponovo povežemo i uočimo viziju da je život ovdje moguć u budućnosti. Ideja je da Festival traje najmanje 7 dana i obuhvati razne kulturne i tradicionalne vrjednosti i sadržaje. Ove godine Festival i generalno naš projekat opstaje zahvaljujući ukazanom nam povjerenju od strane Njemacke Vlade koja financijski podržava Festival i ostale sadržaje koje radimo. Festival traje 2 dana i lokalno stanovnistvo i nas gradić će osjetiti promjenu atmosfere u gradu tih dana. Ljudi koji se bave smještajem, ugostitilji, trgovci će osjetiti promjenu u zaradi tih dana i to mnogo znači za ovako malu zajednicu. Trebalo bi to sve biti na dosta većem nivou i sa dosta većim budžetima, ali teško da se to može desiti dok cijela lokalna zajednica i vlast ne shvati ovo kao nešto što donosi dobrobit svima nama.” Ističe Muamer Čivić Čiva, organizator Festivala.

Organizatori pozivaju sve one u potrazi za dobrom muzikom i kvalitetnim sadržajima da posjete Srebrenicu i Festival. Ulaz na sve događaje je besplatan.

