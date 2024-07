Sukob kakav se ne pamti u rijaltiju: ZARATILI zbog Jelene – URLICI odzvanjaju, obezbjeđenje ih jedva razdvojilo

Nakon što su iz “Elite” izbačeni Lazar Čolić Zola i Jovana Cvijanović, zadrugari su igrali “Igru istine”. Jedna od glavnih tema je bila preljuba Jelene Marinković i Uroša Rajačića i njen brak sa Ivanom Marinkovićem.

Ivan se iznervirao što nije mogao da dođe do reči jer su mu se sve vreme u izlaganje mešali zadrugari. Marinković je urlao, a u jednom trenutku je zgrabio flašu da je baci, ali je odustao u poslednjem trenutku. Mićo, zar nije najbitnije kako se oseća Jelena, on i ja? Sad mi je Đedović rekao da su ustanovili da on i dalje nije stao iza nje. Prvo što mi je rekla je nismo pričali – rekao je Ivan.

– Ona te prevarila i šta te boli k*rac – dobacio je Mića. Kad mi je to rekla, imala je potrebu da kaže da ništa nije bilo. Kreću moja ispitivanja i prvo što je rekla je da joj ne pada na pamet da bude s njim – kazao je Ivan.

– Ti si sluđen, ne znaš šta pričaš. Nisam došla do hotela, da se mirim, nego si lupao ruku – dodala je Jelena.Dolaziš do mene pre neki dan po čokoladice, mi nemamo više zajedničku hranu. Ne prilazi mi više – rekao je Ivan.

– Ja imam porodicu i prijatelje, ti si sve šutnuo od sebe – odbrusila je Jelena.Ti sve radiš iz očaja, polupan si kao kanta – ubacio se Đedović.

Žestok okršaj Terze i Uroša

Nakon što je Jelena Marinković postavila pitanje Borislavui Bori Terziću nastao je haos za crnim stolom. U jednom trenutku je uletelo i obezbeđenje u Belu kuću kako bi sprečilo sukob Terze i Uroša Rajačića. Njih dvojica su urlali uz sveg glasa i međusobno se vređali. U jednom momentu se Terza zaleteo na Uroša i uneo mu se u lice, a zadrugari su ih razdvojili.

– Šta misliš, ko je iskreniji kada je reč o Urošu i meni? – upitala je Jelena.

– Meni je rekao da pismo nije ostavio slučajno u džepu pismo koje si mu napisala, nego ga je namerno sačuvao. Rekao je da je ovde zabranjeno pisanje poruka, da nije zaljubljen i da ga privlači intinan odnos – kazao je Terza.Ti si najveći lažov. Svaki dan mi govoriš da nisam kriv i da me podržavaš – vikao je Uroš.

– Kako samo lažeš, ne znam kako te nije sramota. Lažeš ko pas. Ti si jedan ološ. Uništio si Ivanu život, uništio si mu život i brak – vikao je Terza.

Ti si najveći smrad. Ti si jedna obična sprdnja od osobe. Janjuš ti se sprdao, a sad se druži sa tobom, jer te žali – dodao je Terza,piše Srbijadanas

