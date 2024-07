Dvije osobe UŠLE u “Elitu” po specijalnom zadatku: Anita se hvata za glavu od muke, Matora presrećna: “Volim te do neba

Ove sunčane nedelje dve specijalne osobe su ušle rijaliti “Elita” sa posebnim zadatkom. Reč je o frizerki i kozmetičarki koje će se pobrnuti da nekoliko zadrugarki zablistaju danas kada nas očekuje poslednje u ovoj sezoni regularno izbacivanje iz rijalitija u Šimanovcima. One su ušle u imaginarijum sa svom pratećom opremom, a posebno je bilo intrigantno što su se na stolicama za friziranje našle bivše partnerke – Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović. Pored njih se nalazila i Žana Đorđević, koja se takođe javno ljubila sa Matorom, te mnogi misle da je i ona Jovanina bivša.Matora, koja je dobro poznata kao neko ko stalno ima istu kratku frizuru, ali koja se stalno farba različitim bojama. Stoga je imala problem vezan za suvoću i ispucalost vlasišta. Rijaliti veteranka je uspela da reši problem uz pomoć frizerkinih saveta.

“Moja kosa je jaka. Dosta je izdržala. Ja se dva puta dnevno tuširam i tada perem kosu. Samo stavljam one kapi, ali kosa je počela toliko da mi se oparavlja otkada ih stavljam. postala je vrlo mekana” – bila je prezadovoljna Matora.

Matora dok je sedela u stolici zapevala je pesmu “Do neba” grupe Hjurikejn.

“Volim te do neba, pa-ram-ram” – pevala je Matora koja dugo nije bila ovako lepo raspoložena.

I dok je Matora bila vidno raspoložena, njenoj bivšoj partnerki je bilo loše, te se držala za glavu i vidno uzdisala. Naime, Anita se celo jutro svađala sa svojim sadašnjim dečkom Anđelom Rankovićem.

“Ništa, radi mi šta hoćeš, malo ću za nijansu da mi ih skratiš. Malo, vrlo malo” – rekla je Anita.

To su znali samo Marko i psihijatar

Podsećamo, Tomićeva je dugo bila povređena zbog reči svoje tadašnje supruge Anite. Oavj razvod je privlačio dosta pažnje jer je bio prvi istopolni razvo na malim ekranima u regionu.

– Od danas sam mnogo bolje, vidim da ujutru imam svoje rituale. Ja sam se toliko iznervirala, ispada da sam ja ovakva i onakva. Imaš nekoga kome si pružio šansu bez obzira šta je radio, bolelo me je uvo ko ju je j**ao dok smo bili u kombinaciji, ali sada kad sam joj poverovala… Imam cilj u glavi da pustim posle četiri nedelje. Kako neko da ti pokaže da se kaje nego kad ga ignorišeš. Bio mi je cilj, držala sam do sebe i borila se sama sa sobom i to su znali samo Marko i psihijatar. Meni bude krivo kad ja legnem i preispitujem se da li sam dobro uradila jer nailazim na nerazumevanje. Matea mi je bila prvi znak od Boga, ovo mi je drugi znak. Uvek tražim neku trunku, sve me vraća na svadbu. Neke stvari naravno da me bole. Ona izjavi da je boli k***ac i da uđe Matea i da nema kome da se pravda. Gledam svoju ženu koja se trti i guzi i jeste lepa i zgodna, ali je toliko prazna. Telo joj je jedini adut da dobije nešto. Ona već dva dana priđe Marku, dođe do Marka i razdere se: “Nisi mi bivši kum, bićeš mi i budući”: Ona nije imala nikoga da joj bude kum, ja je pitala, pa sam joj dovela Marka, ona ga nije ni poznavala. Ona nije imala koga da dovede na svadbu, nisam joj ja zabranila da pozove ljude – rekla je Matora,piše Srbijadanas

