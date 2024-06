Preminuo glumac Bill Cobs: ‘Otišao je u miru…’

Vijest o smrti potvrdio je glumčev brat Thomas Cobbs u objavi na Facebook profilu, prenosi Index.

“Preminuo je mirno u svom domu u Kaliforniji. Voljeni partner, brat, ujak, surogat-roditelj, kum i prijatelj. Nedavno je proslavio 90. rođendan okružen najmilijima. Otišao je u miru. Budite s nama u molitvama”, piše u objavi.

Bill Cobbs je u karijeri dugoj 50 godina imao gotovo 200 filmskih i TV uloga. Najpoznatiji je po ulogama kao što su Louisiana Slim u filmu The Hitter, Walter u The Brother from Another Planet, Reginald u Night at the Museum i Master Tinker u Oz the Great and Powerful. Glumio i u akcijskom trileru Demolition Man, Bodyguard s Whitney Houston i Kevinom Costnerom te u komediji That Thing You Do! iz 1996.

Karijeru je započeo sredinom sedamdesetih godina u pozorištu, kada je počeo glumiti u brodvejskim predstavama.

Facebook komentari