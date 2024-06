Potvrđena TUŽBA epskih razmjera – Advokat stigao u “Elitu”

U “Eliti” je u toku emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za učesnicu Aneli Ahmić.

– Aneli videla si plod i čula si otkucaje srca nekoga koga si dobila iz ljubavi, koliko ti je teško zbog tebe – glasilo je pitanje. Mnogo mi je teško stvarno, ja sam sama donela tu odluku i tako će biti. Meni je i Sita rekla da to ne radim ovde, nego napolju, ali ja ne mogu iskreno – rekla je Aneli.

– Ja želim da kažem samo da ja za to nisam kriv, ja sam prišao njoj i zamolio je da to ne radi – rekao je Janjuš.Đedoviću ako je Sandra poslala privatno prepisku Matei, a Matea to sve proširila Ermini, ko je tu kriv? Sandra očigledno nije – glasilo je pitanje.Ja sam juče izašao kod lekara i došao je advokat, ja sam dao rešenje za krivične prijave. Na prepiskama će se jasno videti iz čijeg su telefona izašle prepiske, svako ko je ikada okačio što ima veze sa tim, svako će da dobije. Videćemo šta će te osobe raditi do kraja života. Sve će tužiti. Po rečima advokata iz Sandrinog telefona nije izašla prepiska. Videćemo kako će da prelaze granice kada dobiju krivične prijave. Evo i da je Sandra, dovukla nju u stan, ona nema pravo da bilo kome šalje i krši zakone. Svako će odgovarati, juče sam sva ovlašćenja potpisao. Sandra ima pravo i snosiće prijateljske posledice za to, ali ovi drugi nek me se čuvaju – rekao je Marko,piše Srbijadanas

Detaljnije pogledate u nastavku.

