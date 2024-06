Miona i Ša NAPUŠTAJU “Elitu”? Reper obavio razgovor sa PRODUKCIJOM, u sve umiješao i roditelje – Rat je objavljen

Učesnik “Elite” Nenad Aleksić Ša danas je razgovara sa Drvetom mudrosti o Mioni Jovanović.

Reper je progovorio o vezi sa mladom pevačicom, te otkrio kako vidi njihov odnos nakon završetka rijalitija i napuštanja velelepnog imanja u Šimanovcima.Mi smo super spustimo loptu, onda onaj sto i njeni odgovori. Miona i ja smo isti, ljudi moraju da mere i meni i njoj, a ne samom meni. sve što ona uradi, meri se meni. Umorilo me je sve. Ja ne želim da ide bilo šta po njoj ali ne može samo meni. Ona daje odgovore koji produžavaju agoniju, a zna da to meni smeta, ja menjam sebe zbog nje, ali deluje mi da i to što ne pričam o njenom bivšem odnosu nije dovoljno – rekao je Ša, pa je otkrio šta mu smeta kod Mione.

– Smeta mi to, to što me vređa, to me nervira. Smeta mi to što ona mene poižava za stolom, a tada treba da dokaže da smo jednaki. Sinoć je bilo pitanje da joj se ja gadim, a ona kaže imaju pravo da misle kako misle, to nema poente. Stalno mi je u glavi to što ostavlja prostor stalno, to za roditelje, ja jesam po strani, ali ona umesto da ima stav, ona ima strah – rekao je Ša.Kako ti vidiš vaš odnos nakon “Elite” – upitalo je Drvo.

– To me plaši,to sa roditeljima, smatram da to može da bude argument za odlazak iz veze. Ja ulažem ozbiljan trud u vezi, nadam se da ćemo nastaviti napolju, ali imam i rezervu u glavi šta može da se desi. Krivo mi je što se ne vidi realna slika o meni – rekao je Ša,piše Srbijadanas

Detaljnije pogledajte u nastavku:

