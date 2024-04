Aneli i Maja u LJUTOJ BORBI za Krofakovu LJUBAV – Istina izašla na VIDJELO: Ahmićeva je LUDA za njim, a jedan detalj RAZOTKRIO SVE

Ovo popodne u “Eliti” obeležila je žestoka svađa Ivana Marinkovića i Aneli Ahmić. On je izneo šokantne detalje, te raskrinkao njene namere.

Marinković je naveo kako Aneli pokušava da zadobije pažnju Stanislava Krofaka dečka njene suparnice Maje Marinković. Kako on navodi, uhvatio je Ahmićevu nebrojano mnogo puta da ne skida pogled sa Krofaka.Šta se desilo tačno? – pitao je Ivan.

– Evo ti mi reci – rekla je Aneli. Ti samo vređaš. Tebi svi ološi. Ološ ti bivši ološ, bivši dečko sad i ja – napao je Ivan,piše Srbijadanas

– Ti si taj koji sad vređa mene da sam prljava, štrokava i ds gledam Stanislava. Ti si dečko bolestan – kazala je Aneli.Pa gledaš ga, ima pet ljudi koji su mi to reklo. To su svi primetili, ali naravno neću ti reći ko. Ako češ da pričaš sa mnom, ovo nije vrtić. Ja ne umem tako da razgovaram. Pričamo normalno. Pitala si me koje su to osobe, rekao sam da neću da ti kažem. Ovo je debilan razgovor. Nije ni čudo što se družiš sa malim Urošem – rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u videu ispod:

