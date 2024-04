Stanislav prekršio strogo pravilo “Pinka” – Veliki šef mu ovo neće oprostiti, zbog Maje gazi preko svega

Učesnik “Elite” ,Stanislav Krofak, sinoć je izglasan od strane njegovim cimera da ide u izolaciju, a večeras će da se bori za opstanak u Beloj kući.

On bi trebao da boravi u izolaciji i da nema komuniakciju sa cimerima, ali zbog Maje Marinković i provođenja vremena sa njom ponovo gazi po svemu što je Veliki šef propisao.Alo, ostaće mi modrica! Da li si ti normalan? – vikala je Maja.

U njihov razgovor umešao se Luka Majčica, kog je zanimalo da je Stanislav ustvari u rijaliti ušao kako bi smuvao Maju Marinković, a ne jer želi da dobije izvinjenje od repera Nenada Aleksića Ša, kao što je do sad govorio.

– Ajde budi iskren, da li si ušao zbog Maje? – upitao je Luka Majčica.

On je celog dana bio sa Majom na bazenu i sve vreme razmenjivao nežnosti sa njom, pa je čak pred ljudima pukao za kosu i štipao, zbog čega je ona počela da vrišti iz sveg glasa. Ne mogu da kažem da sam ušao zbog nje, ali sam rekao da me jedino ovde ona zanima. Rekao sam to i mojima, oni znaju kakav sam – priznao je Krofak,piše Srbijadanas

– Ja sam videla, on je lep i zgodan, dobar momak. Svi smo mi ludi na neki način, ne bi se ti meni dopao da si normalan. Meni bi to bilo dosadno. Ja da sam videla da je on sa nekom…. Tako neko nema pristup meni. Mora da ima ponašanje, da ima stav, to je bitna stvar. Zamisli da izgledam kako izgledam i da nemam dva grama mozga – pričala je Marinkovićeva.

