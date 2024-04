Nervni slom Nenada Aleksića Ša UŽIVO – reper potpuno pukao

Miona Jovanović izazvala je pravi haos za crnim stolom, kada je priznala da bi se udala za sada već bivšeg momka, Stanislava Krofaka, da ju je zaprosio u decembru prošle godine.

Iako je tada već bila u vezi sa reperom Nenadom Aleksićem Ša, sa kojim je i prevarila Stanislava, istakla je da ne bi mogla da odbije prosidbu čoveka kojeg je volela. Veridba i svadba nije isto. Mi se nismo venčali, ako bih pristala na veridbu, ne znači da bih pristala na brak. Ja sam danas rekla da bih pritala na verudbu da hipotetičnki nisam upoznala Nenada. Ja sam ovde ušla i znala sam za te poruke i nisam raskinula. Da nisam upoznala Nenada, ja bih možda pokušala da rešim sve to, ali to ne znači da bih ja izašla iz veze zbog toga, a ovako mi je bilo lakše jer sam nekoga upoznala i zaljubila sam se – rekla je Miona,piše SrbijadanasPristala bih i radila bih na našem odnosu. Nenad mi je olakšao da završim taj odnos. Mene je poremetilo sve što su meni moji rekli, oni su govorili kako se on trudi. Nenad i ja smo razgovarali, a meni su moji otvorili oči i tada sam krenula da ramišljam o svemu. Da je Stanislav došao dok smo se Ša i ja muvali, ja ne znam šta bih uradila. Nenad je tada čekao da vidi šta je sa Vanjom. Da smo bili u fazi muvanja i da me je tad Stanislav zaprosio sigurno bih se udaljila od Nenada, a kasnije bismo videli šta bi bilo – rekla je ona i razbesnela Nenada koji je počeo da viče i prekida emisiju.

-Mene ne zanima bivša žena, tebe muči Nova godina i Stanislav. Priznaj da te zanima Stanislav! Ne izluđuj me bre – vikao je Nenad iz sveg glasa

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari