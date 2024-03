Janjuš IZVRIJEĐAO Aneli, RASKINUO pred svima i obrisao pod sa njenim dostojanstvom – brutalne riječi tresu Šimanovce

Marko Janjušević Janjuš je potvrdio da je zauvijek završio sa Aneli Ahmić i da ne želi da dođe do pomirenja.

Ona ga je razočarala po ko zna koji put, te ne želi da joj pruža više novu priliku.

Hvala Bogu pa je došlo do ovoga, ovo je takav lažov i folirant da ja to u životu nisam video. Pre emisije mi nije bilo dobro gledao sam slike brata, slušao i malo komentarisao i odem po jabuku da jedem, odlazim po jabuku i dajem joj i kao gde je nož, ja joj donesem i nož i ona kaže ne može sa ovim nožem. Ja bacam ovu jabuku, kad je bio u mantilu Stanislav ja sam samo rekao odma da je i ona odma uzela mantil, sad ispada kao da sam ja pocrveneo zbog Maje znači bože me sačuvaj -rekao je Janjuš.

– Ajde ti klošarko ćuti, Taki ti je tužen -rekla je Aneli.

– Evo vidite kako mi uzima porodicu u usta -rekla je Maja.

– Ja nemam ovde šta da foliram i lažem, mislim da ona pokušava da ga otkači, težak je folirant, njoj se ni jedna rečenica ni sa čim ne poklapa, mislim da je bacila oko na Stanislava, ipak je ona navikla da vodi lagodan život, nije ni čudo što je narod mrzi, ona je ljubomorna na sve i na moje postojanje, ona ne može da podnese moju pojavu, u jednom trenutku mi je čak postala i korektna ali mislim da je iskoristila Janjuša za reklamu, gleda isključivo pare i novac -rekla je Maja, piše srbija danas.

