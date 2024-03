TRESE SE kuća od njegovih urlika: Ša u RASTROJSTVU zbog Mione i Stanislava, Jovanovićeva ponovo bliska s bivšim

Nenad Aleksić Ša urla na Mionu Jovanović zbog njenog gledanja sa Stanislavom, ona mu poručila da ide da se leči.

On je nastavio da kuka i objašnjava zbog čega je u pravu za sve što joj zamera. Jel ti razumeš da meni smeta kad gledaš u njega celo veče, praviš me ludakom da ja ispadnem najgorim ovde, ti si kao neka devojčica a ja ispadam mamlaz i mentol -rekao je Ša.

– To je zato što si lud, tri puta sam spustila loptu i ti nikako da se smiriš – rekla je Miona.

– Jel tebi jasno da mi smeta da stojiš blizu njega, neprijatno mi je da budem tu pored njega ovde, ako ti kažem pomeri se od njega onda to treba da uradiš -rekao je Ša.

– Tvoj mozak nije normalan, kakve ti scenarije praviš u glavi to nije normalno – rekla je Miona.

– Prestani to da radiš kad vidiš da mi nije dobro, vidiš da mi smeta -rekao je Ša.

– Jel si primetio da ga gleda? -pitao je Đedović,piše Srbijadanas

– Da, naravno da sam primetio, ako to već radi što je sa mnom neka me odjebe, meni smeta sve to. Stajali su jedno preko puta drugog -rekao je Ša.- Ako misliš da sam ga gledala ostavi me, ja ne znam šta oćeš više od mene -rekla je Mion

Facebook komentari