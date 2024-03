TRESE SE Bela kuća – Janjuš urlao i psovao, pa doživio NERVNI SLOM! Nastao OPŠTI HAOS, takmičari ostali u šoku nakon ove SCENE

Tokom porodičnog sastanka u Beloj kući, Marko Janjušević Janjuš imao je potrebu da se obračuna sa takmičarima. Naime, Janjuš je u toku debate o posesivnosti u vezi doživeo pomračenje, kada je čuo Nenada Aleksića Ša kako i na koji način govori o svojoj vezi sa aktulenom učesnicom popularnog rijalitija, Mionom Jovanović.

Vodeći debatu o posesivnosti i ljubomori za crnim stolom, takmičari su ostali šokirani nakon što je Janjuš ustao i počeo da urla iz petnih žila.Janjuš je odjednom ustao od stola i počeo da se dere na Ša iz sve snage, te je izneo svoje mišljenje o prevarama i posesvinosti u vezi. Janjušević je istakao da je vrlo često varao bivšu suprugu Enu Janjušević, čak i kad ode samo do prodavnice.

– Ja odem u prodavnicu i j*bem iza trafike! Nema tu prevara, pustio sam te negde, a nisam trebao! Nemojte me zaj*bavati! Ništa ne možete sprečiti! Ja sa tobom ne mogu! Samo da se nadovežem… Da li bi se Mioni ovo moglo desiti da je otišla u Kragujevac? Gde god da sam bio napolju, desilo mi se! Nema tu šta da lažem! Izađeš u grad, neko ti se svidi – zaurlao je Janjuš u Beloj kući i nastavio:Moje mišljenje je da je Stanislav više voleo Mionu, nego Miona njega. Šta ja i koga opravdavam? Može da se desi gde god! Da li si hteo da je učiniš najsrećnijom i ušla je ovde? Naravno da jesi, nisi planirao veridbu, da nisi mislio ozbiljno! On je pomislio da je to to u njegovom životu, da pusti njegovu buduću ženu gde god, imao je poverenja u nju! – zaključio je Janjuš.

