“Kao da je KOMŠIJSKO DIJETE” / Asminove riječi vezane za kćerkicu Noru izazvale šok u javnosti “To nije to”

Sve ono što i jedno i drugo izgovore izuzetno je medijski ispraćeno, a kako se čini, najdeblji kraj izvlači jedno nevino malo biće – njihova kćerkica Nora.

Naime, Asmin je tokom gostovanja u jednoj emisiji razgovarao o emocijama koje je iskusio nakon što mu se rodila kćerka.

Asmin je otvorio dušu i priznao da ga je situacija sa Aneli i njihovom ćerkom veoma pogodila. Izjavio je da ga boli kada pomisli na svoju malu ćerku jer shvata da nema budućnost sa Aneli. Istakao je da je dete priznao odmah po rođenju, ali da su njih dvoje često u sukobu, što dodatno komplikuje situaciju.

Durdžić je otkrio da su on i Aneli živeli pod istim krovom tokom šest do osam meseci, ali da to nije doprinelo njihovoj sreći. Istakao je da je bio između sreće i pakla, te da je situacija bila većim delom pakao.

– Nisam bio nešto srećan. To mogu razumeti samo muškarci koji su u mojoj situaciji, a ne žene. Kad praviš dete, to radiš svesno, planiraš ceo život da provedeš sa tom ženom što će ga roditi. Kad se dete rodi, to je posebno, bude ti drago. Međutim, ti kad znaš da sa tom ženom nemaš budućnost, a ona ti rodi dete, to nije to. S jedne strane bio sam srećan, a sa druge pakao. Kad sam prvi put video tu malu, ona me je pitala: “Što si tako šokiran, kao da je komšijsko dete”. Nisam hteo da joj kažem šta tačno mislim, nego sam rekao da mi je toliko drago da sam u šoku – ispričao je Asmin u jednoj emisiji, pa se dotakao prošlosti Aneli Ahmić.

-Bio sam između sreće i pakla, ali je više bilo pakla. Pre toga imali smo jake svađe. Ona je bila hapšena zbog tih kofera, sve sam saznao o njoj kad je bila u sedmom mesecu trudnoće – priznao je on.

