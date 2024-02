Aneli iznenadila izjavom o Asminu i maloj Nori – voditelj ostao u šoku: “Žao mi je što nisam pre otišla od njega”

Darko Tanasijević je noćas ušao na imanje kako bi sa zadrugarima pretresao najaktuelnije teme u Bijeloj kući. Jedna od njegovih sagovornica je bila Aneli Ahmić.

Aneli je pričala o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, a onda je iznenadila izjavom o bivšem partneru Asminu Durdžiću. Aneli je priznala da se kaje što ga nije ranije napustila i da joj je žao što ga ćerka Nora pamti, piše srbija danas.

– Imamo i dalje tih svađa, oko gluposti. Zezam se sa njim, on to odmah shvati da ću ja njemu napolju vratiti za sve to. Imamo veliki strah da li ćemo izdržati do kraja, da je izlazak sada ili za nekih mesec dana, planirali bi stvari neke i lakše nam je – rekla je Aneli.

– Sjeti se vaše situacije i tvoje situacije od prije četiri mjeseca. Kakva ti je bila situacija sa Janjušem?! Kukala si, a sada vidi ovo – rekao je Darko.

– Jeste, sve je to istina, volimo se previše da imamo taj strah, koliko ja u njega, toliko on u mene. Nepoverenje za to šta će biti napolju. Mislim da on više strahuje da li ću ja hteti da ostanem sa njim, da li ću ja nekoga upoznati, to je neki moj zaključak, ma isti problem imamo… Žao mi je možda što pre nisam otišla od njega (Asmina), što se Nora još više vezala za njega i što ga pamti – rekla je Ahmićeva.

– Pa dobro, zar Nora ne treba da ga pamti, njen je otac – rekao je Darko.

– Dobro, treba da ga pamti. Njoj fali on sada, ona da je bila mlađa, ne bi se toliko vezala. Ona non-stop pita: “Gde je tata?”, rekla mi je advokatica da ona non-stop pita. Ona ovde da se vidimo, pitala bi: “Gde je tata?”. A da snima te žene i te p*rno videe, nisam zaslužila to. Da je neki momak od pre, pa i da kažem, ali ja koja ga nikada nisam izdala, nisam zaslužila da ide i da me vara, da se snima sa ženama i da me pravi budalom. Ja sam se radovala kada se vrati s posla pa kaže da idemo da jedemo zajedno – rekla je Aneli.

– Učestale su svađe sa Majom, šta se tu dešava? – pitao je Darko.

– Udara najniže. Pričale su mi devojke šta ona radi, da je ona svima te stvari govorila koje su imale zajendičke partnere, Aleksandri, Milici maloj… Ne znam, mi je ne gledamo, ona prolazi, pa se uvija, provocira i mene i njega. Te reči koje ona izgovara, ne mogu da zamislim da neko to izgovara. Meni je to bolesno, ne vidim poentu toga i zašto ona nas dira. Ja ne mogu nju da gledam, moju garderobu nosi pola kuće, svima dajem sve. Ako imam nešto slično kao ona, reći će da sam se obukla kao ona. To je meni bolesno! Ko imitira?! S jednom bundom ja nju imitiram. Ne sviđa mi se kako se oblači, to lakirano, sado-mazo. Po meni je bolesna osoba, bolesniju osobu nisam imala. Dira čovjeka koji je izgubio brata, mene dira na porodicu – rekla je Aneli.

