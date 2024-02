Miljana POPILA SANKCIJU: Njen dalji opstanak u Beloj kući je na klimavim nogama – Naljutila se na odluku

Ako je sudeći prema pređašnjim sličnim situacijama, ne piše se dobro…Tokom sinoćnje emisije “Pitanja novinara”, Darijan Radomirović i Miljana Kulić su objasnili razlog svog raskida, a Darijan je priznao zbog čega mu je bivša devojka, Sneža Kušadasi, više odgovarala.

Naime, Miljana je pomno slušala Darijanovo izlaganje, pa se umešala i pokušala da sazna zašto on ni na jedan način ne pokušava da izgladi odnose sa njom i obnovi romansu, već je, žargonski rečeno “kašnuo” i nogirao.Realno, u nekim trenucima više volim da budem pored nje, ali mogu i da je volim i da ne budem sa njom. Prišao sam joj danas i rekao šta sam imao – izjavio je Darijan. Šta si mi rekao?! Stavila sam naočare za sunce, kao modni detalj. Prilazi ovako, seo je pored, ja se šminkam: “Nedostaješ mi” i otišao – rekla je Miljana.

– I šta još?! Evo prva stvar oko koje se nismo složili. Mnogo mi je draga. Ako sam ja lud, mi bez poverenja ne možemo s ovim da izađemo na kraj. Moraćemo oboje da popustimo na račun emocija, jer nije važno ko je pogrešio. Ja ne poznajem dobro Snežu Kušadasi. Pekli neke pice u dve smene, ne poznajem je. Gledala me je kao Boga i titrala mi je. Sneža me je veličala, imala argumente 100 dana, imali smo drugačiji odnos, baš sam dominirao, bilo je sve kako ja kažem. Realno, Miljana je dominantnija žena, to me loži. Volim mazne i ponizne žene – rekao je Darijan.Kako će se Miljana nositi sa ovom emotivnom sankcijom koju joj je Dario “udario”, videćemo kroz dalji tok rijalitija.

