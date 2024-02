Nakon NAPADA oglasio se Dejan – potvrdio sve: “Prišla mi je žena sva uplakana, a onda… nisam bio spreman”

David Dragojević je bio gost u novoj emisiji Dejana Dragojevića. Ova dva voljena brata iskreno su porazgovarala o različitim temama,. Snimak emisije je postao viralan na internetu.

Posebno je bio interesantan razgovor o tome da li je Dejan mogao da iskoristi više od svoje pobjede u rijalitiju.

-Brate, ti si mogao više da iskoristiš pobjedu u rijalitiju – smatra David,.

– Ali ja sam imao probleme – rekao je Dejan.

– Znam. Bio si statičan, ali vidiš kako se sad sve namjesti. Ja volim što možeš – rekao je David.

– Ja sam imao anksiozne napade. Smetala me je gužva, smetali su mi ljudi, smetali su mi pozivi. Ja kad sam izašao i onda su ljudi počeli da me presreću. Jedna žena kada me je videla počela je da plače: Dejane, da li si ti to ti? Ja nisam znao da su ljudi doživeli to tako. Nisam znao da su me tako ljudi srčano prihvatili – rekao je Dejan, piše Srbija Danas.

Detaljnije u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari