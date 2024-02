Miljana Kulić RIJEŠILA DA RODI još jednu rijaliti bebu: U ovoj fazi NEMA NATRAG, Zola potuno van sebe

Miljana Kulić juče je prekršila, po ko zna koji put, obećanje da više neće imati odnose u rijalitiju.

Ovoga puta, prepustila se vrtlogu strasti i u Kući Odabranih u “Eliti” zatresla “jorgan planinu” s novopečenim dečkom Darjanom Radumirovićem, čime je njena majka Marija, koja je izričito protiv takvih odnosa pred kamerama, zgrožena.

– Nisam protiv veze, nemam ništa protiv toga da se zezaju, druže, pa nek se i poljube, ali više od toga ne i napolju – ni slučajno! To može da bude dok traje rijaliti, posle toga ne. Nije narkoman, nije kockar, ali seje decu po svetu! Sve najgore je pričao o Sneži Kušadasi, izneo sav prljav veš. Kakva god da je… Ja nju mrzim, odvratna mi je zbog sestričine, što je dopustila da ode u hraniteljsku porodicu – zbog toga mi je odvratna, ali kakva god da je, ona ga je uvela, pružila mu šansu da zaradi ono što ne bi mogao napolju. Preko nje je ušao, to treba da poštuje, to važi i za Zolu i za onog skraćenog – izjavila je Marija Kulić juče.

Miljana je nakon toga u rijalitiju rekla novom partneru da bi volela da joj pre on napravi dete, neko neki kockar napolju, jer je više puta istakla da je imala momke koji su voleli da kockaju.

– Darjane, sad ne možemo vreme da vratimo nazad! Bilo je šta je bilo, ali je meni bilo lepo! To je najvažnije. Bolje da mi dete napraviš ti u rijalitiju neko neki kockar napolju – pričala je Miljana kroz smeh, aludirajući najverovatnije na bivšeg dečka Lazar Čolića Zolu, koji je u spoljnom svetu i koji sve ovo prati, piše Srbija Danas.

