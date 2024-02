Janjuš priredio GROZOTU čitavoj javnosti: Scena koja izaziva GAĐENJE

Janjuš je sada zgrozio publiku svojim ponašanjem, a kamerama nije promakao postupak koji je za to zaslužan, piše srbija danas.

On je sedeo na garnituri kraj crnog stola i odlučio da tu sređuje svoje nokte na nogama. On ih je sekao, a nokti su padali po podu i leteli na sve strane. Pored toga što nokte nije sekao na nekom prokladnijem mestu, nije mu palo na pamet da te iste ostatke mogu pojesti dva psa koja zajedno sa svim učesnicima borave u Beloj kući.

– Koliko monstrum moraš da biti da sečeš nokte na pod kuda Beka i Vesna trče, a znamo svi koliko je nokat opasan ako bi se pojeo – napisala je jedna stranica na svom Instagram storiju, uz snimak koji je podelila.

Inače, Janjuš je sinoć po ko zna koji put po redu svojom izjavom napravio haos na društvenim mrežama kad je u emisiji poručio da nema problem ako njegova ćerka gleda kako razmenjuje nežnosti sa svojom devojkom Aneli.

– Opsednuti su sa mnom, ne možeš da se sprdaš s nekim toliko dugo, mogu dva dana, ali toliko to nije normalno. To što mi Maja stalno pominje ćerku, ali i Aneli ćerku me baš briga. Pa što ne kaže to Miljani ili Marinkovićima. Valjda je bolje da vodiš ljubav s nekim nego da se biješ. Pa i da gleda ćerka reći ću joj tatina devojka i kraj priče – rekao je Janjuš i šokirao sve..

Facebook komentari