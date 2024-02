“Ovo PRVI PUT ČUJEM u životu” – Janjuš ostao zatečen zbog informacije o Aneli i Asminu: “Da sam to znao…”

On je ovom prilikom progovorio o vezi sa Aneli Ahmić, kao i o odnosima u Beloj kući.

– Kako komentarišeš to što je Aneli priznala da je Asmin bio nasilan – rekao je Darko.

– Klonuo sam zato što mi je to onako, neću ja da patetišem. Mislim da je to jedinstven slučaj, ne znam šta se desilo tog dana, nisam znao to. Bilo bi udarnije da sam znao to i čuo. Ja sam tu noć čuo od nje, da on na dan sahrane svoje žene koja ide kod oca, pa šta god da mu je uradila. Ti pišeš statiste za mene da sam ja vodio ljubav posle 20 dana, a ne da on na dan sahrane zabodeš nekoga. Ona koja je sve to gutala i prelazila preko tih stvari ne znam. Da te prevari je normalno, ali to baš na dan sahrane oca nije mi za neku normalnu priču. Ja sam se svađao u toku braka i odnosa, ali se neke stvari ipak znaju. Ovo prvi put čujem u životu, jedino ako ona laže, ali nema šanse. Ti dođeš onda i imaš pravo meni nešto da kažeš – rekao je Janjuš.

– Kako komentarišeš što ti je Miljana otkrila za bliskost Asmina i Zole – rekao je Darko.

– Ako je neko sa kim sam ja tako dobar i neko sa kim sam toliko vremena proveo i ovde i napolju sa mnom više neću biti dobar. Ja neću da verujem nikome, dok ne vidim i ne čujem drugu stranu – rekao je Janjuš.

– Govoriš da te Maja stalno provocira – rekao je Darko.

– Nju niko ne dira, prođe 970 puta sa malim jazavcem, ugradila one silikone u kuku i misli da je dobra riba, Aneli naziva debelom, kezi se, mjauče. Veruj mi natovariti se budala ona treća. To su ozbiljni bolesnici, ovaj prolazi 700 puta pored mene. Maja non stop dobacuje, niko je ne konstatuje prvi – rekao je.

– Danas su dirali Vesnu, mazili je i pričali Vesni da ti ne prenese – rekao je Darko.

– Opsednuti su sa mnom, ne možeš da se sprdaš s nekim toliko dugo, mogu dva dana, ali toliko to nije normalno – rekao je Janjuš.

– Stalno udara na prijateljstvo tvoje i Anelino i govori gledaju vas ćerke – rekao je Darko.

– Pa što ne kaže to Miljani ili Marinkovićima. Valjda je bolje da vodiš ljubav s nekim nego da se biješ. Pa i da gleda ćerka rećiću joj tatina devojka i kraj priče – rekao je Janjuš.

– Kako komentarišeš nominacije, rat sa Jovanom, ona tvrdi da ste bili intimni – rekao je Darko.

– Ma daj bre Darko, zamisli da sam ovu budaletinu je*ao, ovu psihopatu – rekao je Janjuš.

– Kako komentarišeš Elitoviziju? – upitao je Darko.

– Kija Kockar mi je ostavila utisak najveći, dok smo Aneli i ja pjevali ona i Tamara Đurić, one su ti sad svjetske zvijezde, daj molim te. Ona Aneli pita da li je udata, je l’ bila ona udata kada je dovela medvjeda onog, je l’ ona čekala isto da se razvede. Ona da glumi neko ludilo, a nije cvijećka – rekao je Janjuš, piše srbija danas.

