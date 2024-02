Aneli Ahmić PRISTALA: Sada je PRODUKCIJA NA POTEZU – Ukoliko zahtjev bude usvojen, posljedice mogu biti opasne

Tokom jučerašnjeg dana, u Beloj kući je upriličeno gledanje snimaka, koje je izazvalo pravu pometnju među takmičarima. Jedno od pitanja, bilo je namenjeno Aneli Ahmić.

– Da li bi stvarno smela na poligraf i na koje pitanje bi smela da odgovoriš? – bila je upitana Ahmićeva, nakon čega je usledio šokantan odgovor. Da li sam bila u braku? Da li sam ovisnica? Da li ima prvo dete? Pitanja, da li ga je varala u braku? I svako ovde ima pravo da postavi to pitanje – rekla je Ahmićeva.

– Da vidimo mi da li ona laže. Ne mi, ja. Neka dođu specijalisti – dodao je Janjuš.

– On je govorio da si išla na kafu sa drugicom i da te nema tri dana, jer si na afterima – rekla je Miljana.

– Sve to bih odgovorila. Evo pitanja, da li sam ostaviljala dete? Da li sam išla na aftere, da li sam koristila na opijate, da li mi je rekao da ima dete, da li smo u braku i da li sam bila u Bujanovcu i da li imam strje i vode u kući – rekla je Aneli.

Izgleda da se priprema poligraf u Beloj kući, a ukoliko to Veliki šef zaista i obezbedi, biće to pun pogodak i ispunjenje želje mnogih gledalaca. Aneli je već pristala, sada se čeka potez produkcije, a posledice? One mogu biti opasne po dalji tok rijalitija.

